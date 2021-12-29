何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

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歌手何韻詩多年來投身香港民主運動，演唱事業因此大受影響，但她曾豪氣地表示不後悔。（中央社檔案照片）

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（中央社台北29日電）何韻詩被捕了。這位在粉絲眼中性格鮮明的歌手多年來投身香港民主運動，演唱事業因此大受影響，但她曾豪氣地表示不後悔，並說和抗議民眾站在一起的重要性，超過事業所受到的傷害。

香港警方今天清晨以「串謀發布及複製煽動刊物罪」對支持泛民主派的網媒立場新聞採取行動，拘捕了6名高層或前高層人員，其中包括曾任董事的何韻詩。

何韻詩1977年生於香港，11歲時隨家人移民加拿大並取得國籍，1996年在一次新秀歌唱大賽奪冠後正式出道，從2001年至今共推出12張錄音室專輯，曾獲得香港樂壇多項重要獎項，也兩度入圍台灣金曲獎「最佳國語女歌手獎 」。

在這些「流水帳」的生平之外，2012年11月，何韻詩參加「同志是敢的」（dare to love）香港同志遊行活動後，在活動舞台上公開自己的同志身分，正式出櫃，是首位公開同性戀者的香港女歌手。

兩年後，在主權移交中國的第17年，香港爆發震撼國際的「占中」運動，在那場為爭取香港真普選、被稱為「雨傘革命」的公民抗爭中，何韻詩與其他文化界人士成立文化界監察暴力行動組，並在占中運動將落幕之際的一次靜坐後被警方帶走。她與其他被捕者被控非法集會並拘留了12小時，在與其他遭拘人士集體拒絕保釋後，獲警方無條件釋放。

被捕時，何韻詩高喊「公民抗命、無畏無懼」，也成為香港因抗命而被捕的藝人。

2019年年中，為抗議港府著手修改可讓「犯案者」送往中國審判的「逃犯條例」，香港另一場再度震驚世界的「反送中」運動爆發，何韻詩也再次積極參與。

在反送中蒙面抗議群眾中，何韻詩是罕見的公眾人物，常被人一眼認出。留著短髮的她與抗議民眾一起遊行，並直言不諱地在電視訪談中鼓吹民主，譴責港警被控犯下的暴力行為。

反送中期間，北京大力搜尋批評者，在香港大牌藝人、富豪選擇沉默或發出隱晦呼聲的當時，直言挑戰當局的何韻詩不但演唱會遭取消、專輯在中國禁售，還被貼上「毒藥」標籤。

但她接受外媒訪問時表示不後悔批評中國，並說和抗議民眾站在一起，重要性超過事業所受到的傷害。

何韻詩當時還說，保持沉默的藝人做出更大犧牲，「他們喪失了所有言論自由。身為一個香港人，我的責任是站出來並與抗議民眾站在一起」、「這真的不是思考你自己事業和個人利益的時候」。

今天被捕後，關心、打氣的訊息紛至，何韻詩則是透過臉書報平安，除了說自己心情OK，還要「關心我的朋友不用擔心」。平靜語氣的背後，讓外界憶起她面對強權時從來的無所畏懼。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101229