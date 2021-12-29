何韻詩被捕 范雲：港府野蠻程度令人心驚

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（中央社記者林育瑄、王揚宇台北29日電）藝人何韻詩等立場新聞現任及前高層被控涉發表煽動刊物，今天遭港警拘捕。民進黨立委范雲認為，港府野蠻程度令人心驚，並懷疑何韻詩被捕可能與曾參與反送中運動有關，呼籲各界持續關注香港。

無黨籍立委林昶佐則說，港府壓制民主的手段越來越激烈，相信台灣人會與追求民主自由的香港朋友站在一起。他已向何韻詩的朋友了解，律師說不確定何韻詩中午前會被繼續拘留或釋放。

香港警方今天對支持泛民主派的網媒立場新聞採取行動，拘捕6名高層或前高層人員，綜合媒體報導，被捕6人為前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐，及前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

民進黨立委范雲接受中央社記者訪問時表示，何韻詩今年年中已辭去立場新聞的董事，卻還是被以串謀發表煽動刊物罪逮捕。她懷疑，這與何韻詩及吳靄儀在2019年反送中運動時，出面成立「反送中受傷被捕者人道支援基金」有關。

范雲說，何韻詩是有高知名度的藝人，也難逃被捕命運，令人憤怒。香港當局已逮捕許多人，這一次又動到媒體與藝人，野蠻程度令人心驚；她也再次譴責港府，不該對媒體與演藝人員出手。

范雲呼籲各界持續關注香港情況，並指立法院人權促進會日前才舉辦與香港人權有關的國際公聽會，讓外界了解台灣守護香港的情況。

她說，從2018年到2020年，取得台灣居留許可的港人數增至2倍，政府在這部分做了不少努力，會持續監督了解。

林昶佐接受媒體訪問時指出，從這一系列的行動可以明顯看出，港府壓制民主自由的手段越來越激烈，例如港府本來是針對一些政治人物，接著是針對不同行業的人，現在也開始介入媒體，壓制自由的聲音、打壓媒體自由。

他說，港府這些作為都違反世界趨勢，台灣與國際社會都非常關心香港的民主自由發展，也都在聲援香港；因此，港府跟中國應該思考，為何要站在世界趨勢的對立面，也不該忽視香港人民追求民主自由的聲音。

林昶佐表示，相信所有台灣人民，會跟何韻詩等人及追求民主自由的香港朋友站在一起；他已跟何韻詩身邊的朋友了解相關狀況，何韻詩的律師說，中午前還不會確定何韻詩是否會被繼續拘留，或是被釋放。（編輯：康世人）1101229