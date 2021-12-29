更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 兩岸
立場新聞高層被捕
新聞專題
立場新聞高層被捕17/20

香港記協：深切關注立場新聞高層被捕

2021/12/29 12:24（12/29 17:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
香港記者協會29日發布聲明表示，深切關注立場新聞高層被警方拘捕。圖為香港記協主席、立場新聞副採訪主任陳朗昇，他29日上午一度被港警帶走調查。（圖取自facebook.com/ronsingchan）
香港記者協會29日發布聲明表示，深切關注立場新聞高層被警方拘捕。圖為香港記協主席、立場新聞副採訪主任陳朗昇，他29日上午一度被港警帶走調查。（圖取自facebook.com/ronsingchan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港29日電）香港記者協會今天發表聲明，表示深切關注立場新聞高層被警方拘捕一事。擔任香港記協主席的立場新聞副採訪主任陳朗昇則說，立場新聞一向秉持專業報導，控罪不能改變這個事實。

今天清晨6時左右，香港警方國安處人員搜查立場新聞辦公室並拘捕了公司6名現任或前高層，陳朗昇也一度被帶走調查。

陳朗昇中午接受香港無線電視台訪問時作上述表示。

他說，警方上午到他的住所蒐證，帶走了一些電子器材及記者證，但沒有提及任何罪名。他並表示，事件與他的記協主席身分無關。

他又說，立場新聞一向秉持專業報導，其他罪名或事情不能改變這個事實。

香港記協聲明則指出，警方國家安全處今晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕了立場新聞最少6名現任或前任董事和高層，並搜查立場新聞辦公室。

聲明表示，記協對警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查藏有大量新聞資料的新聞機構辦公室表示深切關注，促請港府按照基本法保障新聞自由。（編輯：繆宗翰）1101229

延伸閱讀
立場新聞逾2億資產遭凍結 港警：查資金來源影片／何韻詩等立場新聞6現任及前高層遭港警拘捕 涉發布煽動刊物何韻詩因立場新聞案被捕 臉書發文要大家不用擔心何韻詩與立場新聞幹部遭捕 杜汶澤：我知你不會怕
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀