香港記協：深切關注立場新聞高層被捕

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香港記者協會29日發布聲明表示，深切關注立場新聞高層被警方拘捕。圖為香港記協主席、立場新聞副採訪主任陳朗昇，他29日上午一度被港警帶走調查。（圖取自facebook.com/ronsingchan）

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（中央社記者張謙香港29日電）香港記者協會今天發表聲明，表示深切關注立場新聞高層被警方拘捕一事。擔任香港記協主席的立場新聞副採訪主任陳朗昇則說，立場新聞一向秉持專業報導，控罪不能改變這個事實。

今天清晨6時左右，香港警方國安處人員搜查立場新聞辦公室並拘捕了公司6名現任或前高層，陳朗昇也一度被帶走調查。

陳朗昇中午接受香港無線電視台訪問時作上述表示。

他說，警方上午到他的住所蒐證，帶走了一些電子器材及記者證，但沒有提及任何罪名。他並表示，事件與他的記協主席身分無關。

他又說，立場新聞一向秉持專業報導，其他罪名或事情不能改變這個事實。

香港記協聲明則指出，警方國家安全處今晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕了立場新聞最少6名現任或前任董事和高層，並搜查立場新聞辦公室。

聲明表示，記協對警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查藏有大量新聞資料的新聞機構辦公室表示深切關注，促請港府按照基本法保障新聞自由。（編輯：繆宗翰）1101229