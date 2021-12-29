港警持續追查 泛民媒體景況不樂觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港29日電）繼前蘋果日報後，香港警方國家安全處今天對另一家泛民主派媒體立場新聞採取行動，逮捕了6人，這次行動令人對泛民僅存的媒體景況不樂觀。

立場新聞是一家網媒，2014年底由一批泛民人士成立，當時香港已爆發大規模「反送中」運動，有關人士成立這家網媒的目的，是希望延續民主自由訴求，擴大泛民聲音。

期間，多名知名泛民人士加入立場新聞並擔任董事，而立場新聞也獲得不少贊助。

在2019年的「反送中」運動中，立場新聞的態度清晰，全力支持這場運動，與壹傳媒集團旗下的蘋果日報遙相呼應。

不過，在香港國安法實施後，立場新聞一些高層顯然感受到壓力，多名董事包括藝人何韻詩、吳靄儀及方敏生辭任。

今年5月，立場新聞管理層進一步公布，將會把5月以前刊出的文章全部下架，並暫停接受贊助，相信是要避免可能觸犯國安法的法律責任。

而前香港行政長官、現任中國全國政協副主席梁振英10月初曾批評立場新聞是「美國代理人」，要求立場新聞公開與美國政府、政界人物和非政府組織的關係。

立場新聞的相關調整並未讓港府對這家泛民媒體罷手，約200名國安處人員今晨先後搜查立場新聞辦公室及多名現任高層或前高層的住所。

最新消息指出，被捕6人為前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐，以及前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

此外，立場新聞副採訪主任兼香港記者協會主席陳朗昇也被警方帶走調查，目前情況不明。

何韻詩一向支持泛民，先後積極參與「占中」和「反送中」運動，也因此令其表演事業遭到打擊；吳靄儀為前立法會議員，公民黨黨員，大律師出身，很早就活躍於香港政壇，曾是泛民意見領神之一。

至於方敏生，她是前政務司司長陳方安生的堂妹，此前陳方安生、黎智英、李柱銘和陳日君被視為泛民四大精神領袖。

有人指出，這次拘捕行動勢必深深打擊立場新聞，令這家媒體今後不敢「暢所欲言」，也因此削弱泛民在社會上的聲音。

除了立場新聞，警方國安處於6月以前也曾對蘋果日報及壹傳媒集團採取同樣行動，先後搜查報館及逮捕報館和壹傳媒高層。

在警方的追捕之下，香港蘋果日報於6月24日出版最後一期報紙後關閉，結束了26年的歷史。

警方國安處是於6月17日以違反國安法為由，拘捕了蘋果日報及壹傳媒多名高層，當天上午，壹傳媒宣布股票暫時停止交易，其後一直沒有恢復買賣。

大概半個月前，高等法院頒令壹傳媒清盤，這家由黎智英一手創辦的媒體集團，最終也走進歷史。

黎智英等前壹傳媒和蘋果日報高層至今仍身陷囹圄，被控勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，他們昨天才在西九龍裁判法院出庭，案件押後至明年2月24日再訊。

目前香港還有個別媒體表達泛民的聲音，但言論大致上也不能超越國安法的規限，而其管理層或高層與泛民的關係也遠不及壹傳媒、蘋果日報和立場新聞。可以說，泛民在媒體的聲音將會日益瘖啞。（編輯：沈朋達）1101229