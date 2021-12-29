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立場新聞高層被捕
新聞專題
立場新聞高層被捕15/20

港警搜立場新聞拘6人 無國界記者批攻擊新聞自由

2021/12/29 12:48（12/29 21:20 更新）
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香港警方29日拘捕立場新聞高層，無國界記者組織批評這是對新聞自由的攻擊。（中央社）
香港警方29日拘捕立場新聞高層，無國界記者組織批評這是對新聞自由的攻擊。（中央社）
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（中央社香港29日綜合外電報導）香港警方國家安全處今天動員200多人突擊泛民主派網媒立場新聞辦公室，以串謀發布煽動刊物罪拘捕6人，包括曾任董事的藝人何韻詩。無國界記者組織稱這是對新聞自由的攻擊。

路透社報導，這次突襲事件令人對香港的言論與媒體自由更加擔憂。

警方在聲明中說，警方持搜查令進行搜索。搜查令授權警方「搜查與檢取新聞材料」。

聲明又說：「行動中，警方共派出逾200多名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，流亡海外的民主派人士張崑陽今天在推特（Twitter）發文說：「令人震驚。『蘋果日報』關閉之後，立場新聞是香港規模最大的泛民主派媒體，捍衛我們的言論自由。顯然北京沒有停止政治整肅。北京持續扼殺所有反對派的空間。」

非營利網路媒體立場新聞成立於2014年，以傾向民主派聞名，今年11月獲無國界記者組織（Reporters Without Borders）提名新聞自由獎中的「獨立」獎。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）說，這些突擊與逮捕行動「絕對是對新聞自由的攻擊」。

艾瑋昂說：「從立場新聞之例，人人都可清楚看到香港行政部門的目標是根除所有不支持官方敘事的媒體，將香港拉低到一個鎮壓與審查的等級，與中國大陸無異。」

他說：「當你到一個有著獨立聲望的媒體機構逮捕一群記者，除了說你是試圖讓媒體噤聲、試圖控制對香港的論述，沒人可以說還有其他目的。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101229

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