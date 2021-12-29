立場新聞蘋果日報皆被控煽動刊物 羅冠聰：宰制言論絕招

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（中央社台北29日電）針對香港立場新聞、蘋果日報高層接連被控「串謀發布煽動刊物」，流亡海外的前香港立法會議員羅冠聰上午發文表示，這項罪名「已成為針對傳媒、言論自由的殺著（最厲害的絕招）」。

香港警方29日清晨6時許出動200名警力查抄支持泛民主派的網媒立場新聞，並以涉嫌違反刑事罪行條例的「串謀發布煽動刊物罪」拘捕了立場新聞6名高層或前高層人員，包括曾任董事的藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士。

此前一天，香港特區律政司也對黎智英等7名香港「蘋果日報」報社高層加控相同罪名。一旦定罪，7人將面臨最多兩年監禁和罰款5000港元（約新台幣1萬7723元）。

對於立場新聞被查抄一事，羅冠聰在臉書（Facebook）發文表示，根據過往判決，即使案件並非國安法，有國家安全元素便可出動國安公署，而如此規格亦突顯今次的拘捕或許只是日後以國安法控告的前哨戰。

他並認為，蘋果日報高層同樣被控相同罪名，可見「串謀發布煽動刊物罪」已成為當局「針對傳媒、言論自由的殺著」。

羅冠聰指出，被拘捕的吳靄儀和何韻詩同樣是已解散的612人道支援基金信託人。他認為，港府會如何針對基金，不管是以洗黑錢或國安法的罪名控名，乃未知之數。不過由這次的突襲判斷，612人道支援基金或許「仍是中共眼中的一條刺」。

他又說，這次的被捕者當中，何韻詩仍在準備演唱會、鍾沛權的妻子陳沛敏早已因蘋果日報案被押，Margaret（吳靄儀）也年事已高，這些拘捕對他們的壓力之大，可想而知。

羅冠聰並在文中反問，當一個又一個勇於發聲的媒體倒下時，公民社會如何獲得credible（可信）的資訊，如何獲取真相拷問極權。

他認為，對所有人而言，最重要的問題是，在眼見自由媒體一個又一個被打壓消滅時，「我們能夠做些甚麼？如何建立自身視野，保持對資訊的敏感以及判斷力？如何在黑夜中依然擁有追求光明的眼晴，在摸黑前進時保持團結？當官方以謊言治港，媒體不容質疑時，香港人可以如何以真相還擊？」

羅冠聰最後表示，這些全都是難有簡單答案，甚至沒有解答的問題。「但在如此高壓環境下，思考，是我們僅餘最強的武器。在任何環境下，我們都不能放棄思考。」（編輯：繆宗翰/沈朋達）1101229