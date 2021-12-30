聲援立場新聞 在台香港漫畫家以畫筆相挺

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今年7月到台灣居住的香港漫畫家柳廣成以鉛筆媒材繪製畫作，聲援香港網媒立場新聞。（柳廣成提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）香港網媒立場新聞高層或前高層等6名人員，昨天遭香港國家安全處人員拘捕。今年7月到台灣居住的香港漫畫家柳廣成以鉛筆畫下他們的背影，聲援立場新聞，獲轉發超過千次。

柳廣成昨晚接受中央社記者訪問表示，看到立場新聞高層被捕新聞，像再次看到香港蘋果日報一樣，又有一間媒體被進一步打壓新聞自由。

柳廣成說，原本在忙其他繪圖工作，但看到新聞後，也沒心思繼續工作，一直在想立場新聞的狀況，後來決定順應心情，先畫下聲援立場新聞的畫稿。

昨天遭拘捕的立場新聞高層或前高層，包含前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事何韻詩等6人，他們成為柳廣成畫作中的背影。

柳廣成以立場新聞LOGO設計出發，六邊形成為困住6人的一方之地，立場新聞英文譯名STANDNEWS則延伸為柳廣成寫下的呼籲：STAND WITH STANDNEWS。

這不是柳廣成首次透過創作對香港時事發聲，在2019年爆發「爆眼少女」事件後，他便開始頻頻為「反送中」抗爭事件繪畫，期間創作集結為「被消失的香港」漫畫集，優先於台灣出版，今年柳廣成也以就業金卡方式來台居住。

此次柳廣成透過畫筆聲援立場新聞，以鉛筆完成，歷時2小時。柳廣成昨天下午將畫稿貼在社群平台臉書上，並表示「記者只是在報導真相而已」，引發眾人共鳴，截至今天已獲超過1000次分享。（編輯：張雅淨）1101230