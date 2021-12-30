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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕9/33

立場新聞高層遭捕 蘇貞昌：中國未遵守一國兩制承諾

2021/12/30 12:20
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（中央社記者賴于榛台北30日電）香港立場新聞高層、歌手何韻詩等人昨天遭拘捕。行政院長蘇貞昌今天譴責中國未遵守一國兩制50年不變的承諾，也提醒民眾，要守住國家主權，才有民主自由、經濟成果、大家的自由。

香港警方29日清晨對立場新聞採取行動，拘捕6名高層或前高層人員，包括曾任董事的民主派藝人何韻詩以及吳靄儀、方敏生等知名人士。總統蔡英文昨天透過臉書聲援，呼籲世界各國、民主陣線的盟友，一起關注他們的人身安全與香港情勢發展。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會，他轉述，蘇貞昌會中表示，台灣周邊情勢嚴峻，感謝國軍夙夜匪懈，守住主權與自由。

蘇貞昌說，香港警方對何韻詩強悍無情，政府不會做這種事情，這也顯示生長在民主、自由環境中是多麼不容易。

蘇貞昌也譴責中國未遵守一國兩制50年不變的承諾，並提醒民眾這是一個很深的警惕，得要守住國家主權，才有民主自由、經濟成果與大家的自由，盼民眾給予政府更大的支持。（編輯：蘇志宗）1101230

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