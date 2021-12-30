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立場新聞高層被捕
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立場新聞高層被捕7/33

立場新聞案 林鄭月娥駁批評：把警方執法說成打壓新聞自由

2021/12/30 13:12（12/30 16:03 更新）
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香港警方29日拘捕立場新聞高層，行政長官林鄭月娥（圖）30日反駁指出，不能把警方執法與新聞自由扯上關係。（中央社檔案照片）
香港警方29日拘捕立場新聞高層，行政長官林鄭月娥（圖）30日反駁指出，不能把警方執法與新聞自由扯上關係。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港30日電）香港警方昨天拘捕立場新聞高層的行動遭到一些西方國家批評，行政長官（特首）林鄭月娥今天反駁指出，相關批評偏離事實，每每把警方的執法行動說成打壓新聞自由或民主。

林鄭月娥今天舉行記者會，回顧2021年政府工作，她被問到立場新聞遭警方調查時說，不能把警方的執法工作與新聞自由扯上關係，言論自由也不是違法行為的保護罩。

她說，香港是法治社會，警方執法不會有針對性，不會針對外界所說的反對派；無人可以凌駕於法律之上，行政、立法不可以，自稱是第四權的新聞也沒有例外。

另外，在記者會上，林鄭月娥對自己是否會爭取連任還是保持緘默。

新一屆特首選舉預定明年3月27日舉行，提名期將於明年2月中結束，有關下屆特首潛在人選，本地媒體至今仍然沒有權威內幕訊息。（編輯：沈朋達）1101230

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