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林鄭月娥結束北京述職行程 不鬆口是否競選連任

2021/12/22 22:13（12/22 22:25 更新）
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香港行政長官林鄭月娥結束任內最後一次赴北京述職。（中央社檔案照片）
香港行政長官林鄭月娥結束任內最後一次赴北京述職。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯上海22日電）香港行政長官林鄭月娥結束任內最後一次赴北京述職。外界關心是否連任，她今晚表示會擔任第5屆特首至明年6月30日，任內特區事務都由她處理。未鬆口是否參加明年3月選舉。

根據香港01、香港電台報導，林鄭月娥今天完成任內最後一次赴北京述職，晚間在北京舉行記者會說明並總結行程。

據報導，會中媒體多次問到會否爭取連任、是否會以特首身分參與明年3月的特首選舉。對此，林鄭月娥表示，「來北京唯一目的，是要做行政長官年度述職工作，並無做其他事情，也沒有想自己未來的事。」

林鄭月娥表示，會一直會擔任第5屆特首至明年6月30日，任內特區事務都由她本人處理。言談間並未鬆口是否競選連任。

根據現行規定，香港特別行政區行政長官的任期5年，得連任一次。林鄭月娥於2017年3月26日的選舉中擊敗競爭對手當選，並於2017年7月1日就任，任期到2022年6月30日。

據報導，會中媒體問及林鄭月娥，今年1月間中國國家主席習近平以視訊方式和她會見時，讚賞她「敢於擔當」，但這次則未提及，是否代表習近平不滿意她的表現？

林鄭月娥對此則表示，工作評價不是由自己分析，但強調，從習近平的開場發言，可見他非常掌握香港這一年發生的每一件事。（編輯：張淑伶）1101222

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