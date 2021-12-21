立法會選後 學者：泛民派未來政治發展相當悲觀

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「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會21日在台北舉辦，會上專家學者認為，投票率創下新低，代表香港的泛民派選民多數沒有參與這次選舉。中央社記者翟思嘉台北攝 110年12月21日

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（中央社記者翟思嘉台北21日電）香港立法會選舉日前落幕，學者專家指出，這次選舉的史上最低投票率顯示，泛民派選民已對政治參與失去信心，同時，泛民派未來在香港的發展也相當悲觀。

香港立法會換屆選舉19日結束，投票率只有30.2%，為歷屆最低。「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會今天上午在台北舉辦，會上專家學者皆認為，投票率創下新低，代表香港的泛民派選民多數沒有參與這次選舉。

中國文化大學政治學研究所助理教授蕭督圜表示，與上次選舉投票率、得票數一起推估，這次泛民選民基本沒有出來投票，甚至否決整個「不公正」的選舉，就算有非建制派候選人當選，其得票率也相當低。

他說，「反送中」運動讓香港人開始認為，參與選舉可以改變政治，這讓北京相當擔憂，也因此使中共在施行香港國安法後，仍進一步推動「完善」選舉制度，想將香港政治運作推回過去行政主導的模式，並牢牢掌握行政與立法權。

在中共掌握的小圈子選舉制度下，蕭督圜指出，未來香港參選人的背景變得相當重要，也幾乎不會再出現素人當選的情況。

香港泛民派的政治發展也在中共強大的壓力下倍顯艱難。他指出，從教協、民陣等相繼解散，說明中共也不容許民主派公民團體有發展空間，當前多數民主派銷聲匿跡，對未來民主派參政議政空間，他相對悲觀。

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中國國民黨立法委員陳以信也在會上表示，香港民主走到今天正在「退化」。他自己感受到的香港民間氣氛多數對這次選舉感到不滿與無力，一部分人可能從此對政治冷漠疏離，另一部分人則可能去制度外找空間，將對民主的支持轉為地下化。

淡江大學中國大陸研究所兼任助理教授洪耀南則更不看好，他說，國安法下，北京把街頭也堵了，民主派只能透過海外或網路集結力量；甚至北京大力推行愛國教育，希望取代公民教育，未來泛民力量會零碎化、消極化很長一段時間。（編輯：沈朋達）1101221