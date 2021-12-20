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林鄭月娥
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林鄭月娥1/84

港特首：立法會選舉當選者都是愛國愛港者

2021/12/20 12:11（12/20 22:34 更新）
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香港立法會換屆選舉結束，行政長官林鄭月娥說，所有當選者都是「愛國愛港」人士。（中央社檔案照片）
香港立法會換屆選舉結束，行政長官林鄭月娥說，所有當選者都是「愛國愛港」人士。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港20日電）香港立法會換屆選舉結束，行政長官（特首）林鄭月娥說，所有當選者都是「愛國愛港」人士，摒棄了非「愛國愛港」者。

林鄭月娥今早就選舉結果會晤記者，她說，這是一次非重要的選舉，一是確保「愛國者治港」，二是選舉工作順利進行。

她表示，當選議員有廣泛代表性。

被問到有很多人沒投票，她說，尊重選民不投票的決定，但歷經近兩年的重大事件，希望大家明白到，香港在維護國家安全上出現了缺口。

她同時批評泛民主派過去曾兩次否決北京方面已同意的民主進程。

但她仍然相信，香港可依據基本法達到特首和立法會的「雙普選」，只要在正確軌道走下去，在完善選舉制度之下，行政和立法關係改善，將可實現「雙普選」。

對於北京中央今天發表香港民主發展白皮書，林鄭月娥說，發表的時間很適當，可以說明香港民主發展史，讓大家看到泛民過去曾兩次阻撓北京方面已同意的民主發展方向，包括2013年特首一人一票選舉。

另外，林鄭月娥將於今晚前往北京述職；她說，此行將會報告香港最新情況，與其連任問題無關。（編輯：沈朋達）1101220

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