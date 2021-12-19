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林鄭月娥3/84

香港特首指立法會選舉意義重大 籲港人投票

2021/12/19 12:43（12/19 19:00 更新）
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香港立法會選舉19日舉行，圖為行政長官林鄭月娥早上到票站投票。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港攝 110年12月19日
香港立法會選舉19日舉行，圖為行政長官林鄭月娥早上到票站投票。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港攝 110年12月19日
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（中央社記者張謙香港19日電）香港立法會今天舉行換屆選舉，行政長官林鄭月娥說，這是完善選舉制度後的首場立法會選舉，意義非常重大，呼籲市民投票。

林鄭月娥早上投票後向媒體說，630個投票站已於早上8時30分開放投票，沒有出現特別情況，而今天市民可以免費搭乘公共交通工具前往投票。

她說，希望本屆立法會選舉公平、公開、公正及廉潔，且是一個高效、具人性化的選舉安排。

對於外界預期這次選舉的投票率將會頗低，林鄭月娥說，政府沒有為投票率訂定目標，並說不擔心投票率低。

另外，領導香港全體公務員的政務司司長李家超早上投票後說，今天是完善選舉制度後首場立法會換屆選舉，「會選出的議員，是為香港做實事，符合香港利益，不會背叛香港或甘心做外國代理人。」

他說，新的立法會既監察政府，也會與政府良性互動，共同解決香港問題，呼籲港人踴躍投票，選出一個為落實「一國兩制」及為香港長遠利益而服務的立法會。

這次選舉自早上8時30分到晚上10時30分。

本屆立法會應選議席由上屆的70席增加到90席，分別由地方直選（20席）、功能界別（30席）、選舉委員會界別（40席）選出，前者是一人一票選舉，後兩者是間接選舉，只有所屬界別選民有投票權。

在泛民主派缺選之下，本屆選舉大致上是建制派之爭，只有少數脫離泛民的溫和民主派在「愛國愛港」的旗幟下參選。（編輯：翟思嘉）1101219

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