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立法會投票前夕 港府通緝羅冠聰等5名海外港人

2021/12/18 15:18（12/20 11:59 更新）
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（中央社台北18日電）香港立法會選舉明天登場前夕，香港廉政公署今天向前立法會議員羅冠聰等5名海外港人發出通緝，原因是「煽惑另一人不投票或投無效票」。此前已有2名港人因此被通緝、10人被捕。

綜合官方香港電台等港媒報導，香港廉政公署18日通緝5名港人，包括目前流亡英國的羅冠聰、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽以及3名前區議員李家偉、劉珈汶、李軒朗。

廉政公署指出，張崑陽、李家偉、劉珈汶及李軒朗涉嫌於16日透過社群媒體廣播4人之間的討論，煽惑他人在立法會選舉中不投票；張崑陽並涉嫌於15日藉公開活動作出非法行為，也就是在他的兩個社群媒體專頁展示兩篇貼文，煽惑他人在立法會選舉不投票；羅冠聰涉嫌在一個網上會議發言，煽惑他人在立法會選舉中不投票。

香港廉政公署表示，由於5人已經離開香港，廉署今早及昨天分別向裁判法院申請手令，通緝5人，並獲裁判官簽發有關手令。

報導說，香港廉署至今已針對相關罪行拘捕10人，2人已被起訴；另有7人正被通緝，包括上述5人。有關調查仍在進行。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1101218

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