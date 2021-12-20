港立法會換屆落幕 中國公布香港民主發展白皮書

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（中央社台北20日電）香港昨天舉行立法會換屆選舉，中國國務院今天發布「香港的民主發展」白皮書，內文稱香港是在主權移交中國後方有民主；國安法與管治措施公布後，香港民主發展才重回正軌。

北京方面今年3月修改香港選舉制度後，本次立法會選舉由建制派大獲全勝，但投票率只有30.2%，為歷屆最低。

新華社報導，中國國務院新聞辦公室20日發表「『一國兩制』下香港的民主發展」白皮書。全文分6個主題，分別為「香港在英國殖民統治下沒有民主可言」、「回歸祖國開啟了香港民主的新紀元」、「中央政府堅定支持香港特別行政區民主向前發展」。

以及「反中亂港勢力阻撓破壞香港特別行政區民主發展」、「香港特別行政區民主發展重回正軌」、「香港特別行政區民主發展前景光明」。

白皮書說，針對「近年來香港出現的政治亂象及其造成的嚴重危害」，中國共產黨和中央政府作出對特別行政區行使全面管治權、完善同憲法和基本法實施相關制度機制的重大決策，包括實施國安法、「完善」香港特別行政區選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則等。

白皮書堅稱「『一國兩制』在香港的實踐已經取得巨大成功，顯現出強大生命力和制度韌性。」

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白皮書認為，中國共產黨和中國政府有信心與能力，既把實行社會主義制度的中國大陸管理好、建設好，也把實行資本主義制度的香港管理好、建設好，並把符合香港特別行政區實際情況的民主建設好、發展好。

白皮書說，中央政府將堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移支持香港特別行政區發展符合其憲制地位和實際情況的民主制度。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1101220