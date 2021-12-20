香港立法會選舉 五眼聯盟外長關切民主受侵蝕

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）香港立法會選舉投票率創新低且親政府候選人全數勝出。美、澳、加、紐與英國的五眼聯盟外長今天發出聯合聲明，表達對香港民主要素受到侵蝕的擔憂，認為香港選舉制度破壞香港自治。

香港立法會換屆選舉19日舉行，投票率只有30.2%，為歷屆最低。在泛民主派杯葛參選下，親政府建制派候選人全部勝出，立法會步入「愛國者治港」時代。

包括澳洲、加拿大、紐西蘭、英國與美國的五眼聯盟（Five Eyes）外交部長發出聯合聲明，表達對香港民主要素，特別是香港選舉制度遭到侵蝕的嚴重關切，認為損害香港權利、自由與高度自治的行為，正在破壞看到香港成功的共同期望。

5國外長指出，自香港主權移交後，不同政見候選人在香港參與競選，但昨天的選舉改變這項趨勢。今年年初推出的香港選舉制度改革，減少直選席次並建立新的審查程序，嚴格限制選民在選票上的選擇。

聲明指出，這些改變消除有意義的政治反對派，與此同時，香港許多反對派人士，包括備受關注的「國安法47人案」中大部分被告仍遭到拘押候審，其他人則流亡海外。

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五眼聯盟外長也對港區國安法產生的廣泛寒蟬效應，以及民間社會對言論自由和集會自由的日益限制表達嚴重擔憂。不支持政府方針的非政府組織、工會與人權組織被迫解散或離開，媒體自由也迅速緊縮。

聲明指出，保護不同和平觀點的表達空間是確保香港穩定繁榮的最有效途徑。5國外長敦促中國根據其國際義務採取行動，尊重包括中英聯合聲明所保障的權利與基本自由。（編輯：馮昭）1101220