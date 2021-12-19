林鄭月娥20日赴北京述職 是否談連任引關注

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香港行政長官林鄭月娥20日將會到北京述職，外界關注她此行是否觸及連任議題。（中新社）

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（中央社記者張謙香港19日電）據報導，香港行政長官（特首）林鄭月娥明天將會到北京述職，外界關注她此行是否觸及連任議題。

無線電視台今天在報導相關消息時透露，林鄭月娥將於22日獲得中國國家主席習近平接見。

另據香港「01」的報導，特首辦公室主任陳國基將會隨行；林鄭月娥此行述職，除了向北京匯報立法會選舉結果之外，外界也會關注她與國家領導人會面時，是否會觸及競逐連任等敏感議題。

今年1月，林鄭月娥曾以視訊形式在港向中國國家主席習近平及國務院總理李克強述職。

據報導，根據過往慣例，行政長官多於每年12月到北京述職，但去年12月因香港疫情告急，林鄭月娥未能赴京，改於今年1月27日以視訊形式進行。

在這次視訊述職中，習近平指北京中央會全力支持香港抗疫，又讚揚林鄭月娥在國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，充分肯定她和特區政府的表現。

香港立法會今天進行改選，明年3月是新一屆行政長官選舉，目前未知林鄭月娥是否會連任。（編輯：張淑伶）1101219