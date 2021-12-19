香港立法會選舉投票日 逾萬警力部署

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香港立法會選舉19日舉行，在泛民缺選下，外界普遍預期投票率不高；圖為新界大圍一個投票站，早上投票人數不多。中央社記者張謙香港攝 110年12月19日

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（中央社台北19日電）香港立法會選舉今天登場，但一般預料，這場北京「完善」選制後的首場選舉，投票率將不高。香港警方則調配逾萬警力確保選舉順利進行。

19日是香港立法會選舉日，綜合港媒報導，投票在上午8時30分開始，晚間10時30分結束。

香港立法會選舉19日舉行，警方部署萬人戒備，以防破壞；圖為保安局局長鄧炳強（前左一）探視在某票站外戒備的警員。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港攝 110年12月19日

北京方面今年3月「完善」香港選舉制度後，本次立法會選舉將選出90名議員：20席由地區直選產生，30席屬功能界別，40席則由選舉委員會界別選出。

另外，本次選舉也首度在香園圍、羅湖和落馬洲等3個中國大陸和香港邊境口岸設立投票站，方便居於大陸的港人投票。

不過，一般預料本次選舉的投票率將不高。香港民意研究所近日公布民調結果，受訪的48%民眾表示會去投票，創下近30年新低。香港民研推算，本次選舉的實際投票率可能為24%。

香港廉政公署在選前一夜，高調宣布通緝立法會前議員羅冠聰等5名流亡海外人士，指他們之前在社交媒體上的會議，涉嫌煽惑他人不投票。此前，港警已拘捕數名倡議港人不投票或投廢票的民眾，指控他們干預選舉。

港府政制及內地事務局長曾國衛18日指，港府沒對投票率設立指標，但不排除投票率會受「煽惑言論」的影響。

香港警務處長蕭澤頤則表示，警方在投票日調派超過1萬警力維持選舉順暢，若有人破壞選舉，必定嚴正執法。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1101219

香港立法會選舉19日舉行，圖為行政長官林鄭月娥早上到票站投票。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港攝 110年12月19日