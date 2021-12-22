港特首赴北京述職 李克強給予充分肯定

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香港特首林鄭月娥（圖）22日赴北京述職。中國國務院李克強表示，對林鄭月娥和港府的工作給予充分肯定，也盼香港對接國家發展戰略。（港府新聞處提供）

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（中央社台北22日電）中國國務院總理李克強今天接見在北京述職的香港行政長官林鄭月娥時表示，北京對她和港府的工作給予充分肯定，將繼續貫徹一國兩制、港人治港和高度自治方針，也盼香港對接國家發展戰略。

本次是林鄭月娥任內最後一次赴北京述職，外界關注是否會觸及她競逐連任的議題。

綜合官方香港電台和商業電台報導，李克強上午在中南海紫光閣接見林鄭月娥時表示，今年以來，林鄭月娥帶領特區政府穩健施政，有效防控疫情（COVID-19），促進經濟恢復，中央政府充分肯定她和特區政府的工作。

他也說，北京將繼續全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」和「高度自治」的方針，完善特區在憲法和基本法相關的制度和機制，全力支持港府和林鄭月娥依法施政。

李克強也提到，北京全力支持香港經濟發展、支持香港國際金融中心、貿易中心、航運中心的定位，也希望香港「直接對接國家的發展戰略」，為香港發展提供更廣闊空間，為國家改革開放提供助力；也希望港府繼續防控好疫情，促進經濟恢復，著力改善民生，讓廣大港人有更多「獲得感」。

林鄭月娥則說，很高興這次能親身到北京述職，感謝李克強充分肯定港府工作。她提到今年1月視訊述職時，李克強吩咐港府的首要任務是控制疫情，而香港至今已2個多月沒有本土病例。

據報導，出席這場會面活動的還有中國國務院副總理韓正、國務委員兼外長王毅、國務委員兼公安部部長趙克志、國務院港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧。相關人員都是中共中央港澳工作領導小組成員。

另外，香港特首辦主任陳國基也出席會面。 （編輯：沈朋達/周慧盈）1101222