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林鄭月娥
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林鄭月娥2/87

林鄭月娥赴京述職首獲宴請 港媒：連任行情走低

2021/12/23 12:01
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（中央社記者張謙香港23日電）香港行政長官（特首）林鄭月昨天獲中國國家主席習近平高規格宴請，有香港媒體指出，這帶有「安撫」或「話別味道」，估計林鄭「連任行情走淡（走低）」。

林鄭月娥日前到北京述職，昨天先後獲得中國國務院總理李克強和國家主席習近平接見，「香港01」今天在報導中指出，新華社報導了會面情況及講話，但無提及宴請一事。

報導表示，習近平在中南海先後接見了林鄭月娥和澳門行政長官賀一誠，其後與兩位特首一起晚宴，林鄭月娥的丈夫林兆波和澳門特首夫人也在座，這是4年來首次。

報導就此引述資深建制派人士分析，現時距離香港特首選舉只有3個月，下任特首人選可能於下個月浮出水面，時間相當敏感，「領導人在這個時候宴請林鄭夫婦，一係（是）表達犒賞，一係展示安撫或話別，目前看來，以後者的味道較濃」。

另外，林鄭月娥昨晚在北京會晤記者時，沒有直接回應是否連任的問題，只說「一直會擔任第五屆特首至明年6月30日」，任內特區事務都由她本人處理。（編輯：繆宗翰）1101223

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