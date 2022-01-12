港特首建議重組決策局 交由下屆政府考慮

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（中央社記者張謙香港12日電）香港行政長官（特首）林鄭月娥今天建議重組政府架構，並交由下屆特首考慮；林鄭月娥至今尚未宣布是否參選連任，在此時公布如此影響深遠的決策，令人聯想到其連任問題。

新一屆立法會今天開會，林鄭月娥在答問大會上公布，政府政策局將由目前的13個增至15個，其中9個由政務司司長監督，另外6個由財政司司長監督。以上改組建議將交由下屆特首考慮。

港府部門由高至下有司、局、處級等，局級單位分由3個司級單位管轄，制定各項政策，局長由特首委任，屬於政治任命。

按照林鄭月娥的建議，新增的決策局包括文化體育旅遊局。民政事務局的文化、藝術及體育工作和商務及經濟發展局的電影、創意產業及旅遊事務工作將併入文化體育旅遊局。

現有運輸及房屋局將分拆成為兩個政策局，重組後的房屋局主要處理房屋政策，新設的運輸及物流局負責運輸事務。

其他部門的改革建議如下：

一、食物及衞生局將改為醫務及衞生局，專責醫療及衞生政策；

二、民政事務局將重組成為民政及青年事務局，將加強地區工作，制定及檢視青年政策及發展藍圖，也會檢視地方行政及區議會的未來；

三、創新及科技局將改名創新科技及工業局，主要負責科研、融資、生產及市場化；

四、擴大環境局的工作，易名環境及生態局，接掌環境衞生、食物安全、漁農及禽畜公共衞生等政策等。

林鄭月娥去年底發表2021年度施報告時，提出宏觀的北部都會區發展規畫，這涉及新界北部未來發展的長遠藍圖。這個藍圖除了解決香港住屋問題外，也把香港融入中國的發展大局，即把香港北部的發展與大灣區發接連接起來。

林鄭月娥的5年任期將於今年屆滿，下任特首選舉將在3月27日舉行，距今只有3個月；但林鄭月娥至今沒有說明是否參選連任，而北京方面對此也是三緘其口。

此前有分析指出，林鄭月娥在任期屆滿前仍提出北部都會區發展計畫，這個藍圖的執行有連續性，且不一定為新任特首支持；因此，只有林鄭月娥連任，這個宏遠政策才可以連貫執行。

林鄭月娥在提出北部都會區發展後，今天再提出政府架構重組計畫，令人聯想到連任議題。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110112