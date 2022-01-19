冼國林宣布參選香港特首 高調譴責反送中成建制派意見領袖[影]

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（中央社記者張謙香港19日電）在香港行政長官（特首）林鄭月娥尚未公布是否參選連任之際，親政府建制派知名意見領袖冼國林今天宣布參選特首。

冼國林並非政界中人，過去曾從商，近兩年因為高調譴責「反送中」運動而廣為人知，成為建制派知名意見領袖之一。

2019年「反送中」爆發後，眾多主要官員和建制派政黨保持低調，令林鄭月娥隻身面對這場風暴，唯一能夠倚靠的是警方和時任保安局局長李家超等少數力量。

但當時也有個別人士每天公開批評和譴責示威者及泛民主派，當中就包括冼國林，以及前特首梁振英、立法會議員何君堯和媒體人屈穎妍。

因此，「反送中」令冼國林和屈穎妍等建制派意見領袖聲名大噪。

冼國林今天上午在網上貼出講話的短片表示，決定參選特首，競選口號是「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」。

影片來源：冼師傅講場

他在短片中說，很多人認為他只是藉著參選來提高知名度及政治利益，並質疑他是否夠資格參選。

但他說，知名度從來不重要，去年家庭出現重大變故後，希望把時間精力貢獻香港。

他表示，香港在實施國安法後表現平靜 ，但經過20多年內耗，需要大改革，才能迎頭趕上。

冼國林說，他已年過60歲，而且只有一隻眼晴能看東西，是傷殘人士，但體能和意志絕不比任何參選人遜色，有能力擔當特首的神聖任務，未來也會配合北京中央政策，將香港打造為國際金融創科中心。

他並承諾改善民生，提升市民生活水平。

冼國林雖是建制派知名意見領袖，但外界一般不太重視他的參選，多半視為一種姿態。

下屆香港特首選舉預定3月27日舉行，但林鄭月娥至今未公布是否競選連任，而政界當中也沒有具份量的人士浮上檯面。

此外，星島日報今天刊登文章透露，中共中共港澳工作會議稍後將會召開，屆時將會「對特首選舉有所決定」，其後特首人選也會明朗。

文章引述政界消息指出，北京這次將特首選舉期壓縮至最短時間，原因之一是要避免過去幾屆特首選舉出現的「惡性競爭」，希望本屆選舉是「君子之爭」，比拚政綱和能力。（編輯：周慧盈）1110119