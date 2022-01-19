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冼國林宣布參選香港特首 高調譴責反送中成建制派意見領袖[影]

2022/1/19 12:43（1/19 13:21 更新）
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香港建制派知名意見領袖冼國林近年因高調譴責反送中運動聲名大噪，19日宣布競爭特首職位。（圖取自冼師傅講場 YouTube頻道網頁youtube.com）
香港建制派知名意見領袖冼國林近年因高調譴責反送中運動聲名大噪，19日宣布競爭特首職位。（圖取自冼師傅講場 YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者張謙香港19日電）在香港行政長官（特首）林鄭月娥尚未公布是否參選連任之際，親政府建制派知名意見領袖冼國林今天宣布參選特首。

冼國林並非政界中人，過去曾從商，近兩年因為高調譴責「反送中」運動而廣為人知，成為建制派知名意見領袖之一。

2019年「反送中」爆發後，眾多主要官員和建制派政黨保持低調，令林鄭月娥隻身面對這場風暴，唯一能夠倚靠的是警方和時任保安局局長李家超等少數力量。

但當時也有個別人士每天公開批評和譴責示威者及泛民主派，當中就包括冼國林，以及前特首梁振英、立法會議員何君堯和媒體人屈穎妍。

因此，「反送中」令冼國林和屈穎妍等建制派意見領袖聲名大噪。

冼國林今天上午在網上貼出講話的短片表示，決定參選特首，競選口號是「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」。

影片來源：冼師傅講場

他在短片中說，很多人認為他只是藉著參選來提高知名度及政治利益，並質疑他是否夠資格參選。

但他說，知名度從來不重要，去年家庭出現重大變故後，希望把時間精力貢獻香港。

他表示，香港在實施國安法後表現平靜 ，但經過20多年內耗，需要大改革，才能迎頭趕上。

冼國林說，他已年過60歲，而且只有一隻眼晴能看東西，是傷殘人士，但體能和意志絕不比任何參選人遜色，有能力擔當特首的神聖任務，未來也會配合北京中央政策，將香港打造為國際金融創科中心。

他並承諾改善民生，提升市民生活水平。

冼國林雖是建制派知名意見領袖，但外界一般不太重視他的參選，多半視為一種姿態。

下屆香港特首選舉預定3月27日舉行，但林鄭月娥至今未公布是否競選連任，而政界當中也沒有具份量的人士浮上檯面。

此外，星島日報今天刊登文章透露，中共中共港澳工作會議稍後將會召開，屆時將會「對特首選舉有所決定」，其後特首人選也會明朗。

文章引述政界消息指出，北京這次將特首選舉期壓縮至最短時間，原因之一是要避免過去幾屆特首選舉出現的「惡性競爭」，希望本屆選舉是「君子之爭」，比拚政綱和能力。（編輯：周慧盈）1110119

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