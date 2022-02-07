港特首選舉3月舉行 傳中聯辦徵詢人選意見

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（中央社記者張謙香港7日電）據港媒報導，香港中聯辦領導人上週約見建制派的重量級人士，諮詢他們對於下屆行政長官（特首）人選的意見。

香港下屆特首選舉預定3月27日舉行，提名期自本月20日展開，但現任特首林鄭月娥至今沒有表態是否參選連任。

星島日報今天在報導中引述消息指出，北京中央駐港聯絡辦公室領導人上週約晤相關人士，諮詢他們對於特首人選的意見，期間中聯辦官員沒有提及下任特首具體人選，僅聽取他們對人選的意見。

報導表示，由於特首選舉臨近，有受諮詢人士對於中聯辦現階段進行這種諮詢感到奇怪。

報導引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，有意參選者在沒有得到北京中央的祝福及獲得選委支持之下，一般不願表明參選意向。

他說，北京中央一向希望看到特首選舉是「君子之爭」，不會因候選人的競爭而破壞香港的穩定和愛國陣營的團結。

他認為，北京中央非常認真看待這次選舉，因為下屆特首的任期是關鍵時刻，國際大環境正在劇變，要思考如何在這種大環境之下維護香港及國家安全，而香港社會和經濟也處於轉捩點，新任特首要破解深層次矛盾，建立多元化產業結構基礎等。

目前香港只有建制派知名意見領袖兼商人冼國林公開宣布參選特首，但輿論及媒體並未予以重視，反映出外界普遍不認為他是「真正的競爭者」。

在潛在參選人上，近半年來被外界點名的有前特首、現任中國全國政協副主席梁振英；前香港衛生署長、前世界衛生組織總幹事陳馮富珍；現任財政司司長陳茂波。

但有人認為，梁振英已是全國政協副主席，也擔任過特首，再來競爭這個職位難以令人信服；陳馮富珍已是75歲，不應該再擔任如此重任；陳茂波也不見得有競爭特首的份量。

所以，當前除了林鄭月娥外，還未出現真正具競爭力的人選。（編輯：翟思嘉）1110207