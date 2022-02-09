香港新增1161例確診創新高 1記者染疫曾參加官方記者會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

香港9日新增COVID-19確診病例1161例，創疫情以來新高。圖為一間社區疫苗接種中心，因為疫情嚴峻，大批市民為接種疫苗排起了長龍。（中通社提供）中央社 111年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港9日電）香港今天新增COVID-19確診病例1161例，創疫情以來單日新高紀錄，其中本土占1153例，境外移入只有8例。專家警告，未來兩週是關鍵，若疫情失控，最嚴重可能60%人口遭到感染。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，新增確診1161例，除了8例是境外移入，其餘都是本土傳染病例，大部分涉及Omicron變異株。

據公布，不少確診病例涉及多個家庭群組，大部分有10至20人，都是在農曆新年前後聚會而互相傳染的。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，未來兩週是疫情防控關鍵，建議市民要最大程度留在家抗疫。他警告，若疫情失控，最嚴重可能全港逾60%人口被感染。

另外，網媒「香港01」一名記者初步確診（一採陽性），這家媒體表示，公司現正等待衛生署進一步確認及作出相關指示。

「香港01」已自行採取相應措施，安排新聞部以外員工傍晚離開公司，辦公室稍後也會徹底清潔和消毒，公司同時向員工派發快速檢測試劑。

據報導，這名染疫記者曾參加官方防疫記者會，包括行政長官林鄭月娥的記者會，而林鄭月娥期間沒有戴口罩。

相關衛生官員說，在記者會上，記者都有戴口罩，雖然行政長官沒戴口罩，但與記者距離遠，彼此傳播風險很低。

林鄭月娥初期主持記者會時都戴上口罩，但她近期不再佩戴，表示期望市民觀看記者會時，可以看到她的表情。（編輯：楊昇儒）1110209