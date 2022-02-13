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林鄭月娥缺席與中央抗疫會議 港媒指疑似被架空

2022/2/13 16:48（2/13 17:00 更新）
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香港特首林鄭月娥12日缺席中央防疫會議，使她在防疫中大權旁落之說不脛而走。（中新社）
香港特首林鄭月娥12日缺席中央防疫會議，使她在防疫中大權旁落之說不脛而走。（中新社）
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（中央社台北13日電）香港下屆行政長官選舉臨近，特首林鄭月娥至今沒有表態是否競逐連任。港媒分析，林鄭月娥疑似「被架空」，昨天更缺席中央防疫會議，使她在防疫中大權旁落之說不脛而走。

香港政務司長李家超12日率領多名官員，與中國國務院港澳事務辦公室及國家衛生健康委員會等官員開會，向中央提出5項請求協助抗疫，中央原則上接納請求。

港媒香港01分析，林鄭月娥此前曾表示獲中央政府邀請參加冬奧開幕式，但由於香港疫情嚴峻，已「馬上拒絕」了有關邀請。

分析指出，林鄭月娥連中國當前頭等盛事冬奧開幕式都拒絕赴會，抗疫理應是她當前最重要的任務；但在本次中央協助香港抗疫的大事上，她沒親自參與中央官員的會議，只由李家超向她口頭匯報開會情況，令人聯想她疑似「被架空」。

分析又指出，林鄭月娥的愛將、公務員事務局長聶德權和商務及經濟發展局長邱騰華，分別負責統籌全港接種疫苗事宜及對外推動「疫苗泡泡」。兩人都是抗疫主要官員，但都沒有參與昨天的會議，令林鄭月娥在防疫戰中大權旁落之說不脛而走。

分析引述外國例子，指抗疫成敗與管治者政途有密切關係。如日本首相兼執政自民黨總裁菅義偉因抗疫不力，民望大跌，最後放棄競逐連任；馬來西亞前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的國盟政府因防疫不力飽受抨擊，2021年8月中旬因失去國會多數支持而請辭首相一職。

香港下屆行政長官選舉提名期2月20日展開，3月27日投票，但至今沒有具分量的政治人物正式宣布參選，只有建制派商人冼國林宣布參選。林鄭月娥日前表示，暫時不需因疫情而延後選舉。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110213

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