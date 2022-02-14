北京承諾支持抗疫 港府設5工作小組執行政策

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（中央社記者張謙香港14日電）在北京的支持下，香港行政長官林鄭月娥已指示政府高層分組工作，目的是對COVID-19進行「動態清零」；她同時呼籲市民不要相信不實謠言，全力配合政府抗疫工作。

香港政務司司長李家超和中國國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權前天在深圳舉行「第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會」，雙方取得共識，大致是北京中央承諾支持香港抗疫。

在這次會議後，林鄭月娥昨天召開了內部高層會議，敲定五個工作小組的特區政府召集人，與相關北京中央部委和廣東省政府代表對接，以落實具體工作，應對香港愈趨嚴峻的第五波疫情。

林鄭月娥說，北京中央一直是香港最堅強的後盾，在第五波疫情發生後多次向她傳達了中央領導對香港市民的關切和對香港抗疫的全力支持。

她說，港府負有抗疫的主體責任，定當竭盡所能，貫徹「外防輸入、內防擴散」的策略，以「動態清零為目標，用好北京中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升「早發現、早隔離、早治療」的能力。

她強調，第五波疫情發生以來，政府沒有怠慢，已不斷通過自身努力，多管齊下「圍堵」病毒，包括提升社區檢測和污水檢測能力、加強個案追蹤等。

她說：「第五波疫情來勢洶洶，令當前香港情況極為嚴峻，亦大大超出了特區政府的應對能力。」

在昨日的內部高層會議上，林鄭月娥進一步安排多位局長分管各項與大陸對接跟進的具體工作。

食物及衛生局局長陳肇始，將負責流行病學專家工作小組，會同衛生署、醫院管理局及香港本地專家，和大陸相關專家對接，協助香港進行病理排查和分析工作。

政制及內地事務局局長曾國衛將負責提升核酸檢測能力工作小組、發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合大陸援建社區隔離及治療設施工作小組、商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組、運輸及房屋局局長陳帆將負責大陸供港物資供應工作小組。

林鄭月娥說，李家超會負責統籌各工作小組制訂和落實具體安排，向她匯報，並按需要與大陸機關再召開專題交流會。

她並說，政府會全方位加強向社會發放防疫抗疫的即時資訊，及時澄清不實謠言，並呼籲市民保持信心，繼續全面配合政府的防疫抗疫措施。（編輯：吳柏緯）1110214