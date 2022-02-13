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日本擬3月鬆綁邊境 單日入境很可能增至5000人

2022/2/13 15:56（2/13 16:33 更新）
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圖為東京成田機場旅客入境檢疫。（共同社）
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本內閣官房副長官木原誠二今天在電視節目上表示，有關Omicron變異株的邊境管制措施，作為未來鬆綁政策的一環，每天入境上限人數「很有可能」從現行3500人提高到5000人。

日本讀賣新聞報導，日本政府強化邊境管制、原則上禁止外國人新申請入境的措施，將到2月底期限屆滿，目前傳出日本政府以從3月起鬆綁邊境為方向進行協調，並檢討提高每日入境人數上限。

木原還提到，現行要求返國日本人及入境外國人的7天隔離期也可能一併縮短，「這是其中一項檢討課題」。

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日本政府目前除了公費留學生等人外，原則上暫停外籍人士新申請入境，不過，日媒12日報導，日本政府相關人士透露，這項邊境管制措施本月底到期後將不會再延長，正朝大幅放寬包括外籍人士因商務目的入境為方向進行檢討。

另外，大阪府政府面對轄內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，有意在14日決定是否籲請中央政府對大阪府發布「緊急事態宣言」，木原說，如果大阪府政府確實提出的話，中央政府會認真檢討，「但不會全盤同意，在那之前還有很多可以做的事」，表達出中央政府審慎因應的看法。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110213

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