桃園市新增一本土確診案 匡列範圍中社區風險低

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市政府表示，今天新增一本土確診案，因陪同確診女兒住院隔離治療今天確診，社區風險較低。市府也公布昨天確診者的新增公共場所足跡，為八德區和平路的「7-11 世傳門市」。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布，桃園市新增1例本土及3例境外移入，本土確診者案19685為40多歲女性，是境外移入案19592的太太，11日採檢為陰性，陪同女兒案19623及案19624住院隔離治療確診，因此也在匡列範圍中，社區風險較低。

市府指出，全國仍有確診案件，社區環境仍存在危險因子，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。市府將持續開設社區採檢站，若民眾覺得有必要，都可以前往採檢，確保社區安全。

桃園市政府也公布昨天確診的案19645公共場所足跡，曾在6日下午到八德區和平路「7-11 世傳門市」。曾出入相關場所的民眾，請於足跡重疊次日起14天內進行自我健康監測，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，但勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。（編輯：張銘坤）1110213