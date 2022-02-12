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疫情12/300

日本重症患者增逾10倍 單日死亡病例接連逾百例

2022/2/12 18:41
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未趨緩，跟一個月前相比，全境重症患者數一個月來成長逾10倍，且單日新增死亡病例已連續幾天逾百例。

日本富士新聞網報導，日本政府厚生勞動省表示，截至本月11日止，全境重症患者數增加到1352人，較10日增加12人；如果跟1月11日的105人相比，目前重症患者數是一個月前約13倍。

在過去幾波疫情侵襲高峰時，日本全境重症患者數約在1000多人到2000多人左右波動，最高紀錄落在2021年9月3日，總數2223人。

重症患者數從2021年達高峰後持續減少，到同年11月後降到百人以下；不過，近期隨著Omicron變異株造成疫情急速擴大，全境重症患者數又快速增加。

在重症患者數增加同時，全境新增死亡病例隨之增加，特別是進入2月後，8日新增159例、9日新增162例、10日新增164例及11日新增150例，連續多天單日新增死亡病例都逾百例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬1765例確診病例，較上週六減少9300多例，連續4天低於上週同日。東京都重症患者數較11日增加1人，總數62人；專用病床使用率跟11日同為58.6%。

大阪府今天新增6746例確診病例，至今累計病例數49萬2259例；另新增11例死亡病例，至今累計死亡病例數3340例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110212

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