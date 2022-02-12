傳解除鎖國讓外國人入境 日相：朝放寬進行檢討

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（中央社東京12日綜合外電報導）日媒報導，日本政府原則上暫停外籍人士新申請入境的邊境管制措施，到本月底期限屆滿後可能不再延長，日本首相岸田文雄今天公開表示，希望朝放寬限制進行檢討。

日本TBS電視台報導，岸田今天在東京羽田機場內受訪時說，將會在累積對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的科學知識、海內外疫情狀況及海外各國邊境管制措施等綜合考量下，「希望朝放寬（邊境管制）限制進行檢討」。

岸田上午前往東京羽田機場，視察下週起將正式展開的疫苗職場接種及邊境管制措施現狀；預料日本政府最快可能在下週宣布具體的邊境管制放寬政策。

日本政府目前除了公費留學生等人外，原則上暫停外籍人士新申請入境，不過，日本政府相關人士透露，這項邊境管制措施本月底到期後將不會再延長，正朝大幅放寬包括外籍人士因商務目的入境為方向進行檢討。

一旦日本政府決定大幅放寬外籍人士入境，雖然目前方案是每天最多開放5000人入境，但視未來疫情發展，也將檢討進一步擴大上限人數。

共同社報導，在全球疫情持續大流行的情況下，各國放寬入境限制已成潮流；這樣的思維主要是基於Omicron變異株蔓延，讓邊境管制變得較無意義，應優先考量恢復人際往來，活化經濟活動與觀光。

報導指出，目前不同意外籍人士入境形成「鎖國」狀態的日本，在全球來看屬「少數派」。

日本政府從2021年11月底原則上禁止全球外籍人士新申請入境，日本經濟團體聯合會會長十倉雅和說，憂慮此舉是否會讓外籍商務人士及留學生討厭日本，也讓外界出現要求解封的聲音。

世界衛生組織（WHO）也在今年1月19日提出建議，「（對防疫對策）沒有加分」，應取消或放寬相關入境限制。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110212