瑞典解除防疫禁令恢復正常生活 輿論憂喜參半

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩8日專電）因公衛體系狀況穩定，Omicron變異株的病情比其他變異株輕，加上高疫苗覆蓋率與高感染人數，群體免疫力提升，瑞典9日起解除大部分防疫禁令，並且開放歐盟旅客入境。

瑞典政府3日宣布，自9日開始，解除大部分防疫禁令，民眾將重回「正常」生活。

解除的禁令包括：公共場所將不再有人數、距離限制；解除居家辦公、遠距上課的建議；餐廳等營業場所不需查看疫苗護照等證明；餐廳酒吧恢復夜間營業時間；解除參加室內大型活動或體育競賽的限制；尖峰時刻搭乘大眾運輸工具戴口罩的建議也將移除。

另外，疫情期間，瑞典政府要求，民眾只要出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀就應該通報並自行做公費核酸檢測（PCR）。這項建議也將於明天起移除。

瑞典公共衛生局（Public Health Agency of Sweden）局長威索爾（Karin Tegmark Wisell）表示，核酸檢測所費不貲，每個月要花費將近200萬瑞典克朗（約新台幣609萬元），現階段這筆支出已經沒有迫切性，因此將不繼續建議出現症狀就做檢測。

雖然禁令解除，政府的各項補助不會馬上停止。針對公司企業的疫情補助將持續到2月底；疫情的特殊病假補助、雙親陪病補助將持續到3月；針對在公衛體系等重要職業工讀的學生貸款寬限也將維持到6月。

瑞典政府表示，禁令雖解除，有症狀的民眾仍應留在家裡，與他人接觸時也應該注意社交距離；沒有注射疫苗的成人應避免到人多的室內場所。

9日起，歐盟及歐洲經濟區（European Economic Area）的旅客可持有效的疫苗護照或COVID-19陰性檢測證明入境。

藝文界、體育界人士是公布禁令解除後最為振奮的一群。在疫情中，藝文界與體育界就不斷呼籲政府開放大眾參與藝文活動與體育活動。除了支持藝文工作者、運動員之外，他們認為，在疫情中，人們若失去文化和體育活動，將有損精神健康，孩童與青少年受到的影響尤其明顯。

但有許多民眾憂喜參半，認為雖然禁令解除，仍會繼續注意社交距離，並且勤洗手，避免染疫。

在傳染病例依然居高不下的時刻解除禁令也引起質疑，老人、免疫系統較弱的病人以及未注射疫苗的族群依然可能受到嚴重影響。

瑞典烏米亞大學（Umea University）老人醫學教授古斯塔夫森（Yngve Gustafson）表示，擔心禁令解除後的未來幾個月內，可能會造成上千例不必要的死亡病例。Omicron變異株在照養體系中仍舊是相當大的威脅，就算疫情結束了，口罩、衛生消毒等措施都應該繼續被重視。

瑞典公共衛生局局長威索爾表示，成人未來每年可能都需要注射COVID-19疫苗。

瑞典目前12歲以上的人口有83.7%已注射兩劑疫苗，第三劑注射人口（18歲以上）有51.3%。（編輯：馮昭）1110208