加州2/16鬆綁室內口罩令 民眾自主決定戴不戴

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（中央社記者周世惠舊金山10日專電）加州將在下週三解除室內戴口罩的規定，改由民眾自主健康管理，唯獨矽谷所在的聖克拉拉郡保持觀察、沒有跟進，兩年前疫情爆發之初，該郡獨步全美實施居家防疫令。

隨著疫情從全球的公衛危機變成「地方性流行病」（endemic），口罩令鬆綁也顯示了加州和美國其他州在防疫政策的重大轉變。美國的衛生官員傾向藉由疫苗和加強針降低重症，並保護醫院的照護能量，不再專注於把病例數降到很低的水準。

舊金山灣區轄下9個地方政府中，有8個宣佈從2月16日起，解除室內戴口罩的規定。包括阿拉美達（Alameda）、 康特拉哥斯達（Contra Costa）、馬林（Marin）、 納帕（Napa） 、舊金山（San Francisco）、 聖馬提歐（San Mateo） 、索拉諾（Solano）和索諾馬 （Sonoma）衛生官員在9日發布聯合聲明，與加州政府同步，下週起不論每個人接種疫苗的狀態，人們在室內無需強制戴口罩。

目前獨排眾議的是聖克拉拉郡（Santa Clara County），衛生官員表示將再觀察幾個星期，只要確診數量和住院率持續降低，就會加入「摘口罩」的行列。

暫時沒有跟進取消室內口罩令的聖克拉拉郡，人口近200萬，其中聖荷西（San Jose）是全美第10大城市，高科技公司密佈。兩年前疫情爆發之初，聖克拉拉郡是全美第一個率先頒布居家防疫令，直到2021年中才解封。

另外，鄰近舊金山灣區的其他地方政府，包括蒙特瑞（Monterey）和聖克魯茲（Santa Cruz）也在計畫鬆綁室內口罩令。

舊金山當地的衛生官員表示，他們計畫從法律面放寬防疫的規定，轉而信任個人自主健康管理，由民眾自行決定是否要戴口罩，以及何時戴口罩。（編輯：高照芬）1110211