陳時中：第3劑涵蓋率到一定程度才會鬆綁入境檢疫

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北10日電）家族群聚疫情延燒，外界關心縮短入境檢疫天數的規劃是否生變。指揮中心指揮官陳時中今天表示，疫情變化、第3劑疫苗涵蓋率都是觀察指標，須兼顧安全與安心，才會鬆綁規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，近日發生多起家族群聚，令外界擔心3月入境檢疫天數縮短的規劃，是否出現變數。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，未來除非疫情有很大的變化，否則還是會照原本的規劃進行，並強調基本大方向要看疫苗接種人口涵蓋率，尤其是觀察第3劑涵蓋率是否達到一定程度，才會來安排其他措施。

陳時中說，疫苗方面，目前仍以3月初第3劑涵蓋率達到50%為目標，另外也須確保整體防疫是安全、安心的，安心主要是看社會氛圍跟心理準備，安全就要看科學數據，這2點同時兼顧，才能達成防疫韌性。

有感染科醫師指出，台灣若比照歐美方式解封，全台每天可能會有50到100人因染疫病逝。陳時中說，這要看解封的狀態而定，若要整體解封，都會在科學安全、人民安心的前提下來做，不是說解封就解封，都會有縝密安排。

有媒體詢問，下半年是否可能解封邊境，讓民眾安心出國旅遊。

陳時中說，解封和民眾安心旅遊是兩件事，只要國際疫情嚴峻，民眾就無法安心到國外旅遊；至於國內下半年疫情狀況，目前還很難預測，綜觀過去2年，第1年有1億人染疫，第2年有2億人染疫，如今Omicron變異株竄出，短短1個月全球又再增加約1億人染疫。

陳時中指出，Omicron疫情延燒以來，全球有50多萬人因染疫病逝，雖然以比例來看，染疫個案數遠多於死亡個案，但50萬死亡數也不算少，單昨天死亡人數就達到1.2萬人，亞洲許多國家單日新增數也持續攀升，顯示疫情真的很難預測，只能步步為營。

台北市喊出下週微解封，開放畢旅及校外教學。陳時中說，北市在防疫2級警戒內執行地方相關事務，指揮中心都不會反對。（編輯：陳政偉）1110210

（指揮中心提供）

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