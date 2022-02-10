第22期疫苗預約率破8成 逾76萬人搶約莫德納

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北10日電）第22期COVID-19疫苗昨天開放預約，截至今天下午，156萬劑已有超過80%被約走，各廠牌中以莫德納最踴躍，共76.2萬人預約、預約率達91.41%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續加緊施打，第22期1922疫苗預約平台昨天上午10時起開放預約第3劑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，第22期可提供約156萬劑COVID-19疫苗，截至下午1時，已有124萬人已完成預約，預約率高達80.02%。

莊人祥說，預約狀況最踴躍的是莫德納（Moderna），83.3萬名額中，已有76.2萬完成預約，預約率約91.41%，還剩下約7.1萬名額可預約。

莊人祥指出，預約第二踴躍的是BNT疫苗，全台可提供的58.4萬名額中，已有42.6萬人完成預約，預約率72.84%，還剩15.8萬名額可預約。

高端疫苗位居第3名，莊人祥說，全台可提供11.5萬接種名額，目前已有5.2萬完成預約，預約率45.69%；AZ疫苗排名第4，全台名額約2.7萬，已有8300多人完成預約，預約率30.92%。

指揮中心指揮官陳時中強調，疫苗涵蓋率愈高，對社會安全及自己都是最好的事。

莊人祥表示，第22期疫苗可持續預約至明天中午，呼籲民眾把握時間預約。（編輯：管中維）1110210