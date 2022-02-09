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疫情
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疫情10/300

北市15日擬微解封 可辦畢業旅行電影院開放飲食

2022/2/9 16:18（2/9 16:47 更新）
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台北市預計15日微解封，電影院影廳內可飲食，動物園、天文館等取消人數限制及預約制（台北市政府提供）
台北市預計15日微解封，電影院影廳內可飲食，動物園、天文館等取消人數限制及預約制（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北9日電）台北市長柯文哲宣布，若疫情平穩、無不明社區感染，15日起微解封，電影院影廳內可飲食，動物園、天文館等取消人數限制及預約制、可辦校外教學及畢業旅行等。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲表示，要盡量讓民眾過正常生活，而過完年假後逾百萬人北返，觀察疫情到週五，若沒有不明感染源的社區感染就表示狀況平穩，北市將微解封。

柯文哲表示，15日起微解封，內容包含電影院影廳內可飲食、社教機構如動物園、天文館取消容留人數

容留人數小百科

容留人數：
特定場所內顧客人數、從業員工人數及其他在場人數的總和

資料來源：台北市法規查詢系統

看更多
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及預約制、校園場地開放及租借、學校可辦體育競賽、校外教學、畢業旅行等。

此外，老人共餐服務有條件開放，負責人員須打滿2劑疫苗超過14天，滿3個月須打第3劑；而長者若沒有打滿疫苗就外帶回去吃。

另一方面，柯文哲呼籲民眾打滿疫苗，中央第22期疫苗9至11日預約、14至20日施打。北市提供莫德納、高端、BNT共29萬4140劑量能，而醫院、防疫旅館、防疫巴士等造冊名單都已接種完畢，市府卯足全力開量能，希望民眾在下週逐步鬆綁管制前都打好疫苗。（編輯：李亨山）1110209

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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