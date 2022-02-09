第22期疫苗北市提供29萬劑量能 籲民眾盡快預約

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北9日電）第22期COVID-19疫苗今天起預約，台北市政府表示，此次共提供逾29萬劑量能，希望符合資格的民眾盡快打滿3劑疫苗，若預約結束後仍有剩餘量能才會提供現場掛號。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，台北市長柯文哲表示，中央疫苗預約平台今天開始第22期預約，台北市卯足全力，提供超過29萬劑量能，包含BNT約有8萬劑、莫德納約19.8萬劑、高端1.6萬劑。

柯文哲說，看起來大家比較喜歡莫德納，那就去預約，但BNT沒有比較差，且下週開始要逐步放寬管制，希望符合條件的民眾全部把疫苗打滿，這樣比較安全。

台北市副市長蔡炳坤補充，台北市第22期提供的量能佔全國19%，而台北市第3劑疫苗的覆蓋率已達到29%，希望繼續努力下去。

蔡炳坤指出，由於第21期預約BNT及高端有剩下量能，若浪費掉很可惜，所以這週有提供現場掛號施打服務，但這是為了補足預約量的缺額，所以請民眾了解，現場掛號是額滿為止，而第22期則看預約狀況，必要的話再提供。

柯文哲強調，現場掛號不是隨到隨打，而是隨到隨等，預約優先打完，剩下的才輪到現場掛號，不是一來馬上就打，隨到隨等是殘劑的概念。

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媒體詢問，下週放寬管制是否會與中央二級警戒衝突。柯文哲回應，有鑑於其他國家一下子全部解禁導致確診數飆升，台北市將逐步鬆綁，沒有吃飯的部分先解除管制，並要求提供餐飲服務的人負起責任，督促員工打滿疫苗。

柯文哲表示，市長是實際執政的人，會把防疫、紓困、振興、轉型全部合起來考慮，與衛福部長陳時中專注防疫的立場與邏輯不同。（編輯：李亨山）1110209