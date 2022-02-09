更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／BNT疫苗簽約近了？疾管署準備750萬劑物流冷鏈
首頁 / 生活

第22期疫苗北市提供29萬劑量能 籲民眾盡快預約

2022/2/9 17:11（2/9 17:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北9日電）第22期COVID-19疫苗今天起預約，台北市政府表示，此次共提供逾29萬劑量能，希望符合資格的民眾盡快打滿3劑疫苗，若預約結束後仍有剩餘量能才會提供現場掛號。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，台北市長柯文哲表示，中央疫苗預約平台今天開始第22期預約，台北市卯足全力，提供超過29萬劑量能，包含BNT約有8萬劑、莫德納約19.8萬劑、高端1.6萬劑。

柯文哲說，看起來大家比較喜歡莫德納，那就去預約，但BNT沒有比較差，且下週開始要逐步放寬管制，希望符合條件的民眾全部把疫苗打滿，這樣比較安全。

台北市副市長蔡炳坤補充，台北市第22期提供的量能佔全國19%，而台北市第3劑疫苗的覆蓋率已達到29%，希望繼續努力下去。

蔡炳坤指出，由於第21期預約BNT及高端有剩下量能，若浪費掉很可惜，所以這週有提供現場掛號施打服務，但這是為了補足預約量的缺額，所以請民眾了解，現場掛號是額滿為止，而第22期則看預約狀況，必要的話再提供。

柯文哲強調，現場掛號不是隨到隨打，而是隨到隨等，預約優先打完，剩下的才輪到現場掛號，不是一來馬上就打，隨到隨等是殘劑的概念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體詢問，下週放寬管制是否會與中央二級警戒衝突。柯文哲回應，有鑑於其他國家一下子全部解禁導致確診數飆升，台北市將逐步鬆綁，沒有吃飯的部分先解除管制，並要求提供餐飲服務的人負起責任，督促員工打滿疫苗。

柯文哲表示，市長是實際執政的人，會把防疫、紓困、振興、轉型全部合起來考慮，與衛福部長陳時中專注防疫的立場與邏輯不同。（編輯：李亨山）1110209

延伸閱讀
北市15日擬微解封 可辦畢業旅行電影院開放飲食
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族