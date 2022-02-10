莫德納疫苗2月底還有一批到貨 陳時中：能打盡量打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北10日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前BNT疫苗採購仍在洽談中，涉及商業談判、不便透露細節；他另強調，2月底還有一批莫德納疫苗抵台，呼籲民眾能打盡量打。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台灣今年已買到莫德納和AZ疫苗，且今年度第1批莫德納已在春節前到貨。中央流行疫情指揮中心昨天證實，BNT採購合約正在洽談中，已先著手準備750萬劑物流冷鏈。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，BNT疫苗採購涉及商業談判，還在洽談中，細節不便透露；但指揮中心為求謹慎，才會預先採購冷鏈物流。

指揮中心發言人莊人祥表示，據統計，目前BNT疫苗庫存約200萬劑，扣掉第22期釋出近60萬劑，還有100多萬劑可持續供應至第23期。

至於莫德納疫苗，莊人祥說，目前庫存約153萬劑，扣除第22期釋出的量，大概還剩75萬劑、共150萬人份第3劑疫苗可供施打。

2月底還有一批莫德納疫苗會抵台，數量尚未公布，但陳時中強調，民眾不用擔心疫苗不夠，能打就盡量打。

根據指揮中心統計，昨天全台共24萬5704人次接種COVID-19疫苗接種，第1劑接種率82.02％、第2劑75.19％、第3劑25.8％，基礎加強劑接種率 0.74％。

有媒體詢問，不少長輩對於打第3劑感到排斥，導致打氣趨緩。陳時中坦言，第3劑疫苗預約情況看起來，確實沒有達到以往的高峰，過去高峰單日接種約35萬劑，這兩天僅24萬至25萬劑，看起來打氣稍緩一些，不過也可能和目標族群有關，有些人可能距離第2劑尚未間隔期滿。（編輯：陳清芳）1110210