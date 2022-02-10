本土11條傳播鏈 染疫引水人序列與高雄港群聚不同

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北10日電）指揮中心今天說明，病毒定序結果顯示，國內目前有11條Omicron本土傳播鏈，其中高雄染疫引水人感染Omicron亞型BA.2病毒株，但病毒序列與高雄港群聚個案不同。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會上說明，扣除防疫旅館群聚改列本土的案例，自今年初至今，共有11條序列不同的Omicron變異株本土傳播鏈。

本土Omicron傳播鏈包含桃園機場、西堤與遠雄自貿區，以及高雄港區、亞東醫院、台北市立聯合醫院中興院區、仁愛院區，和防疫計程車2條傳播鏈、桃園機場防疫人員，加上宜蘭礁溪、雙北房仲等2群聚案，還新增高雄引水人（案19244），為獨立的傳播鏈。

羅一鈞說明，染疫的高雄引水人在今年1月底、2月初間有接觸輪船與外籍人士，如今病毒定序結果出爐，跟高雄港群聚不同，研判可能與防疫計程車與防疫人員情況類似，接觸染疫的境外人士後感染，引起新的單一傳播鏈。

羅一鈞說，高雄引水人染疫案要觀察到2月19日，但目前並無產生新個案；他也提到，引水人病毒序列Omicron亞型BA.2病毒株，但和高雄港相關個案、機場防疫人員的BA.2序列都不同。

此外，羅一鈞也說明，宜蘭礁溪飯店群聚案的傳播鏈，國內並未比對出一模一樣的病毒序列，但類似序列的個案以美國境外移入較多。

他也提到，宜蘭有1名居家檢疫確診個案，病毒序列與飯店群聚案個案僅差1至2個位點，但時序上與飯店相關個案並無重疊，且檢疫的防疫旅館員工2輪採檢與抗體皆陰性，故僅能推估序列來源與美國境外移入相關的可能性最高。

羅一鈞也分析，雙北房仲與幼兒園群聚傳播鏈，經比對病毒序列與土耳其或西班牙入境個案的Omicron序列相近，但與雙北市居家檢疫境外移入個案比對，並未找到序列相近者。

羅一鈞說，這起群聚案僅知道序列來源與中東或者南歐個案相關的可能性最高，但與宜蘭礁溪飯店群聚案一樣，都沒有找到明確源頭。

另媒體也詢問，新北市板橋區1家4口染疫案的病毒定序結果，羅一鈞說，預計明天定序出爐，目前無論就疫調足跡或流行病學調查，都無法確認跟確診個案足跡重疊，也還無法粗略判斷與哪條本土傳播鏈較相關。

羅一鈞表示，板橋家庭群聚案，就Ct值病毒量推估較可確定小女兒（案19346）的男友媽媽（案19385）病毒量上升，為近期感染，而小女兒病毒量下降，看幾來已過急性期，可能是指標個案，但媽媽（案19354）發病日卻更早，後續仍待抗體檢驗與病毒定序釐清染疫先後。（編輯：陳政偉）1110210