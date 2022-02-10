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屏東潮州潮榮聯合診所3人確診 緊急開設社區篩檢站

2022/2/10 08:34（2/10 08:53 更新）
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屏東縣政府表示，潮州鎮潮榮聯合診所有3名確診COVID-19個案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
屏東縣政府表示，潮州鎮潮榮聯合診所有3名確診COVID-19個案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）屏東縣政府表示，潮州鎮潮榮聯合診所有3名確診COVID-19個案，今天起連2天在潮州中山公園緊急開設社區篩檢站，供免費篩檢，籲5日至8日曾到潮榮診所就醫或陪診民眾前往篩檢。

縣府今天發布新聞稿表示，因相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調仍在進行中，相關細節及足跡將於今天下午記者會統一公布。

屏東縣府表示，昨天晚間接獲中央流行疫情指揮中心通報，潮榮聯合診所有3名確診個案，由於至診所就醫民眾不少，縣府立即調閱相關資料漏夜展開疫調，並為防萬一，決定緊急開設社區篩檢站。

縣府說明，潮州社區篩檢站今天、明天開設，連續2天從上午9時到中午12時、下午1時30分到4時30分提供免費篩檢服務，曾於5日至8日到過潮榮診所就醫或陪診民眾，或覺得有疑慮民眾都可以前往篩檢。（編輯：陳政偉）1110210

（圖取自facebook.com/pan.menan1）
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
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