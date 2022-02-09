高市2對確診情侶春節到屏東旅遊 縣府擴大疫調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市確診者案19380、案19401曾於大年初一及初二結伴出遊，共2對情侶赴屏東縣，屏東縣府擴大疫調並針對足跡點加強清消，提醒曾至相關場所民眾，自接觸日起14天加強自我健康管理。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）高雄市2對COVID-19確診情侶，年初一及初二曾至屏東縣恆春鎮、枋山鄉和潮州鎮旅遊，縣府擴大疫調，匡列2名接觸者，提醒曾至相關場所的民眾，自接觸日起14天進行自我健康管理。

衛生局長施丞貴透過新聞稿表示，屏東縣政府9日公布高雄市2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案「19380」、「19401」曾至屏東足跡，這2名確診者於1日、2日春節大年初一及初二與友人結伴，總共2對情侶4人至屏東旅遊。

施丞貴表示，近日4人陸續確診（另2名確診者還沒取得全國案號），提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

施丞貴指出，依據初步疫調顯示，這2對情侶先後至枋山鄉7-11海豚灣門市、鵝鑾鼻燈塔、恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區、南風微甜冰店、枋山鄉愛琴海岸海景休閒渡假園區、車城福安宮、九如鄉歐閣汽車旅館；2月2日至九如鄉7-11三多利門市、山川琉璃吊橋、潮州日式歷史建築文化園區等地後，再返回高雄。

衛生局已匡列2名接觸者，採檢後安排至防疫旅館隔離，目前屏東縣衛生局、環保局並展開相關足跡地點消毒作業，施丞貴說，因確診者出遊時間及地點為春節人潮眾多之際，縣府團隊進一步擴大疫調中。（編輯：黃世雅）1110209