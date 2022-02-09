高雄新增4確診 春節聚餐接觸、感染源待查

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市今天新增4例COVID-19確診個案，均在過年期間有聚餐接觸，但其中1例Ct值較高，研判是不同波段感染，將再疫調釐清。至於高雄港傳播鏈擴大篩檢均陰性，顯示疫情漸落幕。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會表示，高雄今天有4例新增本土確診個案，屬於過年期間家人間傳播，感謝基層診所醫師機警，發現就醫的小朋友有發燒咳嗽症況，立即快篩後轉PCR篩檢確診。

市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄新增4案，包括案19380、19381、19382及19401，過年期間家族親友間往來頻繁，其中19382於4日中午和晚上均分別與父母家族聚餐。

19382午餐在仁武住家，共12人，除19382外，其餘家族成員匡列採檢都陰性。晚餐在楠梓區住家，共17人，除19382外，另有19380、19381兩人確診，3人飯後與另1名目前採檢陰性的親友，在3坪大的房間內玩手遊、撲克牌等。

接著2月6日19380與3名友人同桌吃飯，其中1名友人19401也確診。但潘炤穎說，19401的Ct值26.9較高，與19380、19381、19382的Ct值分布在14至16不同，顯示是不同波段感染，將進一步疫調釐清。

潘炤穎也公布4名確診者足跡，19401及19380於6日晚間7時至8時在億品鍋高雄仁武店；19381於2日到大樹區吉林海產店、2月5日在大樹區老鄉牛肉麵、義大世界購物廣場等；另19380於7日在家樂福新楠店。

陳其邁說，原來的高雄港群聚已逐漸落幕，2月7日、8日高雄港的開工前普篩2萬3484人，造船廠2875人，及旗津社區篩檢站6日至8日篩檢1萬6478人，均零確診，社區風險低。今天新增個案屬於春節親友聚餐，詳細感染源待查。（編輯：黃世雅）1110209