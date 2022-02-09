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疫情11/300

勤業眾信員工確診 北市籲同棟7000人自行採檢

2022/2/9 16:08（2/9 16:43 更新）
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台北市勤業眾信聯合會計師事務所一名員工確診，副市長黃珊珊9日呼籲同棟大樓近7000人自行採檢。（圖取自facebook.com/DeloitteTaiwan）
台北市勤業眾信聯合會計師事務所一名員工確診，副市長黃珊珊9日呼籲同棟大樓近7000人自行採檢。（圖取自facebook.com/DeloitteTaiwan）
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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北9日電）台北市信義區勤業眾信會計師事務所一名員工確診，副市長黃珊珊今天表示，確診者同樓層403人已匡列居家隔離，同大樓有將近7000人，希望自行採檢或快篩。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，台北市長柯文哲表示，春節結束後有上百萬人口回流到台北市，因此這週是疫情觀察期，昨天7家醫院篩檢1072人，都是陰性，代表目前為止台北市沒有社區感染，但代價實在太大，要匡列相當多人。

黃珊珊說明，新北市昨天新增一起一家4口群聚，其中父親（案19353）在台北市工作，姊姊（案19355）任職勤業眾信聯合會計師事務所，妹妹（案19346）就讀台北市某科技大學，但可傳染期都在新北市活動，沒台北市足跡。

黃珊珊指出，父親的接觸者都已經匡列居家隔離，包含職場公司4名接觸者居家隔離、123人安排採檢，同工作地另有30人陸續造冊安排採檢中。

新北市一家4口群聚，姊姊（案19355）任職北市勤業眾信聯合會計師事務所。（台北市政府提供）
新北市一家4口群聚，姊姊（案19355）任職北市勤業眾信聯合會計師事務所。（台北市政府提供）
北市信義區勤業眾信會計師事務所員工確診，同樓層403人已匡列居家隔離。（台北市政府提供）
北市信義區勤業眾信會計師事務所員工確診，同樓層403人已匡列居家隔離。（台北市政府提供）

黃珊珊表示，姊姊職場匡列人數相當多，因為辦公室像是共同工作空間，沒有固定座位，全部共用一組廁所、茶水間及影印機等，無法確認接觸到的是哪些人，所以把5、6、7日當天有進出公司就當作是有可能接觸的人，全數居家隔離。

黃珊珊說，姊姊工作區域同樓層共403人居家隔離，大樓有將近7000人，已經成立專案，希望自行到7家醫院採檢，且目前還在進行疫調及擴大採檢中，數量可能還會再增加。

此外，黃珊珊表示，今天新增1例本土個案（案19386），是松山區點點幼兒園群聚案的延伸，為昨天確診的案19344的父親，在1月底陪兒子居家隔離，2月7日居隔期滿採檢陰性，但兒子確診，昨天要入醫院陪病時再度採檢確診，Ct值33，沒有社區足跡。

黃珊珊指出，點點幼兒園案匡列非常多人，有270人居家隔離，加上擴大採檢共700多人，總共有17人確診，包含10名學生、6名家長及1名職員。（編輯：張銘坤）1110209

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