板橋一家4人確診 足跡至怡客咖啡、IKEA新莊店

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市今天新增4例COVID-19確診，其中1人是應實習的北市某企業要求，家用快篩陽性，3名家人匡列後確診，感染源待釐清，新北市府呼籲企業因應員工職場環境特性，實施快篩。

新北市長侯友宜今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，他說，春節假期過後需要嚴守防疫，上班後，希望企業加強員工快篩。今天有居住新北的個案，是員工春節後返工，企業要求快篩發現陽性，進一步核酸檢測PCR陽性確診。

中央疫情指揮中心公布今天新增26個COVID-19本土病例，其中4例個案居住地為新北，新北市衛生局調查這4名個案為一家人，已展開擴大疫調匡列採檢。

侯友宜說，第一時間已經通報台北市，感染源需疫調與基因定序釐清。特別提醒新北市的企業實施快篩，或民眾若自己感到不適可以到新北31處篩檢站篩檢，也希望儘速到預約的接種站施打疫苗。

新北市衛生局長陳潤秋接受中央社記者訪問時表示，春節假期後，是嚴密觀察疫情發展的關鍵時期，各企業與職場自己最清楚員工的工作性質、職場環境、是否有多人同處一室等，呼籲企業因應各自需求要求員工快篩。

根據衛生局調查，新北今天新增的案19346為20多歲女子，是台北市某科技大學學生，已接種2劑疫苗，寒假期間未到校，因春節連假結束，實習的公司要求快篩，2月6日晚間自行使用家用快篩劑呈現陽性反應，7日前往醫院採檢PCR陽性、Ct值20.36，已收治專責病房。

（新北市衛生局提供）

這名個案在板橋區，3名同住家人隔離採檢，8日的PCR結果均為陽性，父親（案19353）Ct值19.6、母親（案19354）Ct值25.6、在北市某會計師事務所工作的姊姊（案19355）Ct值28.9，3人都無症狀，收治專責病房。

衛生局說，初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人檢驗陰性，11人檢驗中。個案與父親及姊姊3人的工作地及足跡涉及其他縣市，都已經通知當地衛生局疫調匡列採檢及清消，感染源仍須擴大調查釐清。

衛生局今天同時公布案19346的公共足跡，於2月1日至5日之間，曾在新北市板橋區、新莊區的家具賣場、便利超商、洗衣店、捷運站咖啡店等，呼籲民眾若有共同足跡者，注意監測自身健康。

至於是否贊成縮短檢疫天數，侯友宜上午接受聯訪時表示，將病毒阻絕於境外是讓人民有新型態安全生活的重要一環，但要有相對的條件並觀察國內的疫情變化，及全球疫情是否緩和，再加上疫苗覆蓋率；對防疫可以滾動式檢討，但絕對不要輕忽，只有將病毒擋在境外，境內才可以安全。（編輯：陳清芳）1110208

（新北市衛生局提供）