勤業眾信員工確診 台北所全面啟動居家辦公

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（中央社記者謝方娪台北8日電）新北市板橋區有一家4口確診COVID-19，其中小女兒在台北市信義區會計師事務所上班，勤業眾信公關體系下午證實有員工確診，並指出確診員工僅與組內員工短暫接觸，無客戶接觸史。

勤業眾信今天中午發出員工內部信，台北所今天下午全面啟動居家辦公，外勤員工也必須提前結束外勤，立即回家居家辦公。

勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）表示，今天接獲台北所員工主動通報，因同住親屬PCR採檢呈陽性反應，經衛生局匡列並進行PCR採檢，獲知結果也呈陽性反應。

勤業眾信指出，確診員工曾因業務需求於2月5日、2月6日以及2月7日返回台北所辦公室，與組內員工短暫接觸、但無客戶接觸史；勤業眾信已完成確診員工接觸史盤點，並對此事保持密切追蹤與管理。

勤業眾信說明，目前確診員工健康狀況良好，匡列有密切接觸史的員工已全面居家隔離進行自主健康管理與PCR檢測；辦公位置處同樓層員工須在2月8日、2月9日完成快篩，並於2月14日前再次快篩，結果皆呈陰性才能在2月14日返回辦公室。

勤業眾信台北所辦公室今天已要求全體員工返家工作，並進行各樓層全面消毒，同時聯繫大樓管理處通報各樓層租戶，並於大廳、電梯等公共區域進行全面消毒，全面禁止員工進入該確診員工工作區域，以保護員工健康。

勤業眾信表示，已制訂業務持續營運計畫（BCP），確保對客戶的服務不受任何影響，維護客戶、員工及其家人的健康與安全，未來將持續嚴格要求所有員工配合防疫政策，並視疫情狀況進行各項防疫措施。（編輯：潘羿菁）1110208