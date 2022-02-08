亞旭與日翊再增確診者 前進指揮所任務尚未結束

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桃園市長鄭文燦8日上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦及日翊物流7日採檢都出現新增COVID-19確診案，因此前進指揮所不會那麼快結束任務，不過社區並無新增案件，代表社區相對安全。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月8日

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市長鄭文燦今天表示，亞旭電腦及日翊物流昨天採檢都出現新增COVID-19確診案，因此前進指揮所不會那麼快結束任務，不過社區並無新增案件，代表社區相對安全。

鄭文燦在上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦群聚感染案，前進指揮所針對所有亞旭員工再做一次採檢，昨天有2147名員工已完成採檢，出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診個案，將由中央流行疫情指揮中心在下午說明，因此前進指揮所不會那麼快結束任務，復工前仍有些清零計畫要進行。

鄭文燦指出，市府昨天針對日翊物流案職場密切接觸者及確診個案家人等高風險人員，共計267名居隔者進行二採，也有採檢出部分個案，將在下午的記者會說明，採檢出的個案市府一樣會調查相關足跡，但到目前為止，並未增加社區風險。

鄭文燦說，市府在過年前後，特別針對BNT及高端疫苗接種進行5天的專案，透過免預約接種站，總共打了1萬2880劑，其中高端就打了3799劑，代表高端疫苗仍有相當的需求，因此在第22期的預約也會把高端疫苗加入方便民眾選擇。

鄭文燦表示，目前已有6成多的國高中及國小教職員工完成第3劑疫苗接種，剩下1萬6499人將透過造冊方式在今天完成，包括幼兒園、補習班、社區大學跟樂齡中心等，藉此提高教職員工第3劑疫苗覆蓋率。學校開學前，除進行清消外，在教學活動及用餐規範上，將要求各校遵守教育部發布的新辦法，以減少脫口罩的機會。

鄭文燦表示，市府針對員工的篩檢作業，共3895人大多都已完成，目前全數都是陰性。昨天社區採檢站也採檢1708人，除匡列採檢、居隔期滿或居隔中二採部分有新增案件外，社區並無新增案件，代表社區相對安全，疫情雖然在收斂，但仍要保持最大警戒跟謹慎，處理好每一個案件。（編輯：李錫璋）1110208