入境檢疫最快2月底縮短？陳時中曝2觀察時間點

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北8日電）指揮中心鬆口將縮短檢疫天數至10天，最快2月底實施。指揮官陳時中今天表示，目前有2觀察時間點，分別為2月10日和元宵節後，屆時才能評估管制須加嚴或放鬆，台灣會持續以清零的態度處理疫情。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但已有不少國家陸續開放國門。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，希望藉由「台灣模式」，兼顧民生經濟與疫情控制，元宵節後考慮入境檢疫天數自14天縮短至10天，商務客優先開放，預估時間最快可能是2月底。

陳時中今天下午在疫情記者會中進一步說明台灣模式與國際間做法的差異，他表示，台灣模式有2大特點，包括境內維持封城指數最鬆，大家都能過最正常的日子；其次是確診比例與死亡個案都少，除了相對小國外，台灣的防疫成績在世界上名列前茅。

陳時中並指出，前2天台灣的防疫模式就在各國評比中獲得不錯的成績，包括彭博近來公布「全球防疫韌性排名」，台灣從上個月排名第26一舉進步至第8名；「日經亞洲」發布的1月「日經COVID復甦指數」也顯示，台灣的防疫表現在全球國家當中躍居第一。

陳時中強調，台灣模式之所以能夠成功，首先是注意防疫韌性，在不影響民眾生活前提下，達到最大防疫效果，第二是民眾的配合，民眾經常透過記者會了解防疫規定並全力配合，才能達到防疫效果。

有媒體詢問，若2月底邊境要鬆綁，在現階段的觀察期內，必須達到哪些條件。

陳時中說，在2月28日以前都是觀察期，2個重要觀察時間點為2月10日以及元宵節過後，屆時才能評估哪些管制將加強或放鬆，目前只是讓外界知道未來方向，但實施時機點還要再做研判。

隨著疫苗、藥物漸充裕，許多國家放棄清零，選擇與病毒共存。但陳時中表示，台灣並沒有放棄清零，會持續以清零的態度處理疫情。

陳時中說，最近全球新確診個案數看似有下降，單日約新增200多萬人確診，比前一陣子每天新增300萬到400萬例來得低，但疫情普遍還是相當嚴重，呼籲民眾仍應避免非必要出國，指揮中心會持續根據國際疫情調整警示等級。（編輯：管中維）1110208