8日本土26例皆來自北部 高雄無新個案

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國內8日新增26例COVID-19本土病例，確診個案中最多來自亞旭公司群聚。遠雄自貿園區7日進行最後一次清零採檢，採驗2147人，增加7名確診者。（圖取自亞旭電腦網頁askey.com.tw）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北8日電）國內今天新增26例COVID-19本土病例，皆來自北部，包含亞旭、日翊物流、加貝爾幼兒園、礁溪長榮等案件衍生個案，甚至有4例感染源待釐清，高雄則無新個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增48例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為26例本土個案及22例境外移入（9例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。今天新增本土個案為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

陳時中進一步說明今天新增的26例本土個案細節，今天新增個案中最多來自於亞旭公司群聚。遠雄自貿園區昨天進行最後一次清零採檢，共採驗2147人，增加7名確診者。

陳時中表示，新增個案皆為集中檢疫所居家隔離移工，已於昨天隔離期滿返回宿舍，原本隔離期滿的檢驗結果為陰性，清零採檢複驗卻轉為陽性，所幸個案尚未上工，但宿舍情況會再進一步檢查。

今天新增個案數第二多的則是日翊物流公司群聚，共增加6名確診者，分布於3個家庭。陳時中說，除這6人居家隔離採檢陰性轉為陽性，其餘個案皆採檢陰性，研判物流公司疫情相對安全，日翊物流公司群聚案應該在控制之內。

其餘還有2人（案19340、19345）與礁溪長榮鳳凰酒店案有關，飯店工作人員案18495在可傳染期間曾赴台北與同學聚餐，同場域接觸者案19340、19345經衛生單位匡列，自1月26日起進行隔離，居家隔離期滿前從陰性轉為陽性。

礁溪長榮鳳凰酒店案衍生16人科大生聚餐群聚，持續新增個案，16人中已有6人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，科大生聚餐餐廳為美式運動酒吧，酒吧有遊戲機台設備，顧客會任意走動，難以座位界定顧客風險高低，已匡列3名員工及33名顧客。

另有4名本土個案是北市房仲群聚案衍生點點幼兒園疫情，北市男房仲（案18375）與友人（案18397）可傳染期間曾於某家麵店用餐，當時1名點點幼兒園老師與其足跡重疊，匡列採檢確診。今天新增確診的學童及補習班學生皆是居隔期滿陰轉陽，還有1名學生媽媽染疫。

除北市幼兒園案增加確診者，桃園加貝爾幼兒園群聚疫情接觸者幾乎都在今天隔離期滿，但卻有新個案出現，陳時中說，此案新增3名個案，分別為學童及其媽媽，還有1名學童保母，皆是匡列對象解除隔離前採檢確診。

陳時中表示，上述22例本土個案幾乎都是匡列隔離陰轉陽病例，對社區影響較小，相對較安心。值得注意的是新北市新增的4感染源不明個案，為一家四口，是其中1人發病確診後，發現其他同住者染疫，疫調持續進行中，盼儘速釐清個案與國內已知傳播鏈關聯性。

羅一鈞說，新北一家四口群聚中，是案19346先於2月5日出現喉嚨痛、流鼻水症狀，工作單位要求提出快篩證明，發病隔天家用快篩結果陽性，由衛生單位安排採檢確診，緊急匡列接觸者，才揪出其他同住者也確診，會透過定序了解個案是否感染的是Omicron病毒。（編輯：陳政偉）1110208