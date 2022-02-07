移工專案引進第2階段2/15啟動 印越菲泰全開放

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勞動部宣布，第2階段移工專案引進15日啟動，雇主都可從印尼、越南、菲律賓及泰國共4來源國引進移工。圖為外籍幫傭與雇主在公園內散步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）勞動部今天宣布，第2階段移工專案引進自2月15日啟動，雇主都可從印尼、越南、菲律賓及泰國共4來源國引進移工，而且取消積分制，但移工須先完整接種疫苗並入住防疫旅館。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，移工暫緩入境，但為兼顧產業及照顧人力需求，中央流行疫情指揮中心去年11月11日宣布重新開放，並採二階段專案引進移工，移工入境全數採集中檢疫，第一波只先開放印尼，後續才再開放泰國。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天在疫情指揮中心記者會指出，移工專案引進去年11月11日經過指揮中心同意啟動，到2月14日屆滿，在嚴守邊境等大原則下，經評估移工引進並不會造成社區安全疑慮，且全部移工來源國都能配合防疫措施。

蔡孟良表示，2月15日起將取消第1階段積分制引進，並啟動第2階段移工專案引進，雇主可從印尼、越南、菲律賓及泰國共4移工來源國引進移工。在此之前的積分制是根據移工是否完整接種疫苗、來源國疫情、移工住宿環境等配分，合計積分越高者，愈能優先入境。

不過，蔡孟良也提到，移工入境前必須完整接種疫苗並上傳接種證明至勞動部入出國移工機場關懷服務網且經查核同意，雇主也必須安排移工至防疫旅館進行檢疫，並事前向防疫旅館所在直轄市或縣（市）政府備查，移工完成14天檢疫後，應在同一防疫旅館銜接7天自主健康管理，才可以前往工作地點。

蔡孟良說，指揮中心統籌調度集中檢疫床位，若有釋出可供入境移工使用時，勞動部會適時開放雇主提出申請，按照移工取得入境簽證日期排序依序入境，如果產業有特殊需求，且經各中央目的事業主管機關報指揮中心同意後，則可以規劃移工防疫宿舍，並統籌防疫宿舍管理責任。

至於其他防疫措施，蔡孟良說，都將比照第一階段實施，包括來源國應減少海外訓練所人數、移工入境前應完成PCR檢測及1人1室隔離，以及購買確診醫療保險，入境後立即執行病毒核酸PCR採檢，檢疫結束再次PCR採檢，後續銜接自主健康管理並依規定再做一次快篩。

蔡孟良也強調，邊境檢疫是防範COVID-19疫情的重要關鍵，呼籲雇主應善盡移工照顧管理責任，確實遵照勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」及其他相關指引等規定，雇主如未依規定辦理，會以違反「就業服務法」規定論處罰鍰或廢止聘僱許可。（編輯：陳清芳）1110207