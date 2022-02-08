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疫情9/300

高雄義大疑有確診者足跡 提前閉館清消

2022/2/8 23:29（2/8 23:41 更新）
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義大世界購物廣場8日晚上8時暫停營業全館清潔消毒。（圖取自facebook.com/edaoutletmall）
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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄8日無新增COVID-19確診個案，但義大世界購物廣場晚上8時暫停營業，進行全館清潔消毒工作，遭質疑出現確診者足跡。義大世界表示，是配合市府防疫作業，其他不便多說明。

高雄8日無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，這也是高雄港自1月20日爆發群聚疫情後，高雄首度零確診。

但8日雖無新增個案，義大世界購物廣場卻突然在官網宣布，配合政府防疫政策，晚上8時起暫停營業，進行全館清潔消毒作業。令外界擔憂是否又出現確診者足跡。

義大世界購物廣場接受中央社記者訪問表示，今天收到市府通知，為配合防疫，原定營業至晚上10時，提前2小時閉館清消。至於是否出現確診者足跡，義大世界購物廣場不願證實，僅表示是配合政府防疫，相關訊息仍由政府公布說明。

高雄市長陳其邁8日下午在防疫會議會後記者會表示，市府6、7日在旗津社區篩檢站共篩檢1萬5792人，造船廠開工前普篩2875人，高雄港開工前普篩2萬117人，已出爐的採檢結果均為陰性，港區風險已大幅降低。

不過陳其邁也說，匡列隔離及擴大篩檢無法做到百分百滴水不漏，也仍需留意過年人潮移動，但社區風險在控制範圍內，呼籲民眾仍要落實戴口罩等防疫措施。1110208

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