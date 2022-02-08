高雄本土零確診 陳其邁：風險大幅降低

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為鼓勵民眾打疫苗，高雄市長陳其邁8日表示，月底前18歲以上民眾接種第1、2劑將送200元禮券，75歲以上長輩打第1、2、3劑疫苗都送500元禮券；65歲以上長輩打第3劑疫苗，會由區公所發通知，不用上預約系統。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市長陳其邁今天表示，高雄市今天COVID-19本土零確診，近日旗津及港區等開工前普篩均陰性，風險大幅降低。另高雄市府為鼓勵民眾接種疫苗，月底前送200元或500元禮券。

陳其邁下午在防疫會議會後記者會宣布，高雄今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）零確診。這也是高雄自1月20日爆發高雄港群聚疫情後，首度本土零確診。

陳其邁說，6、7日在旗津社區篩檢站共篩檢1萬5792人，無確診個案，另檢驗中有93人。造船廠開工前普篩2875人，篩檢完畢均零確診。高雄港開工前普篩2萬117人，仍檢驗中有475人，也尚未出現確診個案。

陳其邁說，港區在過年期間至今，共經過4次篩檢，包括居家快篩和PCR篩檢均零確診，代表港區相關風險現在已大幅降低。匡列隔離及擴大篩檢無法做到百分百滴水不漏，但社區風險在控制範圍內，不過民眾仍要落實戴口罩等防疫措施。

陳其邁指出，基層診所都有提供快篩試劑，昨天開工就醫人數增加，有1289人進行快篩，拜託基層醫師及市民配合篩檢。根據市府統計，截至7日，診所共快篩1萬5293人，其中21人快篩陽性，但轉PCR採檢均為陰性。

高雄仍有民眾在居家隔離，陳其邁說，居家隔離者及在宅居家隔離的家屬，在隔離的第4、7、10天，或自主健康管理第3天，要用衛生局發的快篩試劑篩檢。

另為鼓勵民眾打COVID-19疫苗，陳其邁說，月底前18歲以上接種第1、2劑將送200元禮券，75歲以上長輩打第1、2、3劑疫苗都送500元禮券。65歲以上長輩打第3劑疫苗，會由區公所發通知，不用上預約系統。

此外，旗津區11日及12日在高科大旗津校區和朝龍宮將開設疫苗接種站，提供莫德納疫苗施打第3劑。因應即將開學，市府也會派員到校視察，確保落實防疫。（編輯：郭諭儒）1110208

（高雄市政府）